Minecraft: Dungeons | Release verschiebt sich wegen Corona

Die Corona-Krise hat auch die Videospielwelt weiterhin im Griff. Für den Entwickler Mojang bedeutet das, dass sich der Release von Minecraft: Dungeons ein wenig nach hinten verschiebt.

Bald geht es in Action-Rollenspiel-Manier ins Minecraft-Universum.

Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann hätte der Release von Minecraft: Dungeons im April erfolgen sollen. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise arbeitet Entwickler Mojang jedoch zurzeit im Home-Office und kann daher den zuvor geplanten Termin nicht länger einhalten.

Wie das Team via Twitter bekannt gibt, wird Minecraft: Dungeons nun voraussichtlich am 26. Mai für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Die Verschiebung würde den Entwicklern ermöglichen, weiterhin sicher an der Fertigstellung zu arbeiten und nicht die eigene Gesundheit zu gefährden.

Gather your friends and gear up for adventure: Minecraft Dungeons is coming out May 26th on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One and Xbox Game Pass! Pre-order your copy now:



↣ https://t.co/A2UnaxJtzy ↢ pic.twitter.com/q9VTPXs2Ps