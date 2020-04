Nintendo 64: Retro-Fan bastelt sich N64 für unterwegs

Der Youtuber GmanModz kreiert eine Hybridkonsole aus einer Nintendo 64 der 90er Jahre und einem handlichen GameBoy SP. Das Ergebnis funktioniert nicht nur, es bietet auch extrem coole Features für Nostalgiker.

Nintendo 64: von der Heim-zur Handheldkonsole.

Nintendo Switch war gestern: Jetzt gibt es die N64 SP! Eine Frankenstein-Kreation des Youtubers GmanModz vereint die Hardware und die Spiele der beliebten Nintendo 64 mit dem handlichen Design des aufklappbaren Gameboy SP.

In einem kurzen Video erklärt Gman sein Vorgehen bei der Verschmelzung der zwei Nintendo-Konsolen und präsentiert, was das Endergebnis zu bieten hat.

N46-Module haben wieder eine Verwendung

Die Nintendo 64 SP verfügt über eine Akkulaufzeit von zwei Stunden, kann aber auch während des Aufladens per USB-C weiterhin benutzt werden. Das mit Abstand coolste Feature dabei dürfte sein, dass die originalen N64-Module eingesteckt werden können. Da die Technik aus der originalen Konsole stammt und es sich hierbei nicht um einen bloßen Emulator handelt, können die Spielmodule der 90er einfach wiederverwendet werden!

Hobbybastler, die nun Lust haben sich selbst eine N64 SP zu bauen, können sich die technischen Details hier persönlich vom Youtuber erklären lassen:

GmanModz erklärt in diesem des Weiteren, dass er die Knöpfe im 3D-Druck hergestellt hat und Teile eines Nintendo 3DS mitverbauen musste um den aufklappbaren Bildschirm zu basteln. Dieser kann nun in verschiedenen Winkeln aufgeklappt bleiben.

Da die N46 ein Einzelstück ist, gibt es sie natürlich nirgendswo zu kaufen. Uns interessiert trotzdem: Was sagt ihr zur Kreation? Hättet ihr selbst gerne eine portable Nintendo 64? Würdet ihr euch selbst an einem solchen Experiment versuchen? Schreibt uns gerne eure Meinung zum Nostalgie-Handheld in die Kommentare.