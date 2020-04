Fallout 4: Community will Zeitmaschinen, bittet Modder um Hilfe

Quests, Outfits, Waffen und kuriose Effekte - Es gibt alle möglichen Mods für Fallout 4. Die Mod für eine "funktionierende" Zeitmaschine existiert allerdings noch nicht, wie sie ein Fan kürzlich im "Fallout 4"-Reddit beschrieben hat. Die Community ist begeistert von seiner Idee und brennt darauf, dass ein Modder sie zeitnah umsetzt.

Zeitmaschinen in Fallout 4: Mit seinem Tardis-Nachbau kam der Modder The Foundry dem Ziel bisher am nächsten.

Fallout 4: Eine Mod, um die größte Tragödie zu verhindern

In Fallout 4 ist dank der von Fans erstellten Modifikationen nichts unmöglich. Kuriose Waffen, extravagante Outfits, ultrarealistische Grafiken - aber wie sieht es mit Zeitreisen aus? Der Reddit-User Tipiyurtdweller erkundigte sich vor Kurzem im "Fallout 4"-Reddit nach einer derartigen Mod. Dabei stellte er im selben Zug auch eine interessante Idee vor, wofür er die Zeitmaschine als erstes nutzen würde:

„Gibt es eine Mod für Fallout 4, mit der du ein neues Spiel starten kannst (...), das beim Verlassen des Bunkers beginnt (und) bei der du auf einen NPC triffst, der dir vorschlägt, dass du, wenn du dich auf die Suche nach Gegenständen machst, die bei jedem Spiel zufällig auf der Karte platziert werden, eine Zeitmaschine bauen und in die Zeit zurückspringen kannst, bevor dein Partner erschossen und Shaun entführt wird, sodass du den Tag als Familie überleben und ein Leben in einer Post-Apokalypse ohne Quests führen kannst, in der du dein eigenes Ding machst?“

Auch wenn eine solche "Zeitreisen"-Mod laut der meisten "Fallout 4"-Fans nicht zu existieren scheint, ist die Community begeistert von der Idee und spinnt sie weiter, inklusive aller typischen Zeitreise-Dilemma. Die Rettung des Ehepartners wäre dabei nur eine von vielen Möglichkeiten, die Zeitmaschine zu nutzen. Genauso könnte man auch in die Zeit von Fallout 3 oder Fallout: New Vegas reisen, wie User früher bereits zu dem Thema diskutierten. Oder warum nicht gleich in die Vergangenheit springen, um den Weltuntergang zu verhindern? Nichts wäre zu schräg für das Fallout-Universum, dessen sind sich alle einig.

Gleichzeitig denken die User auch über mögliche Probleme bei der Erstellung der Zeitreisen-Mod für Fallout 4 nach. Für die Zeitreise müssten das gesamte Spiel angepasst und sämtliche Dialoge umgeschrieben werden, da mit der Rettung der Familie schließlich die eigentliche Handlung von Fallout 4 wegfallen würde. Ob das Spiel dann nicht zu langweilig werden könnte oder eine komplett neue Geschichte bräuchte, stellt eine ganz andere Frage dar. Nichtsdestotrotz könnte sich die Community eine solche Mod gut für Fallout 4 vorstellen und fragt bereits herum, ob jemand Interesse hätte, sie zu erstellen.

Tatsächlich haben sich Modder bereits an der Aufgabe versucht, eine Zeitmaschine zu bauen. Dem Ziel kam bisher vermutlich der Modder The Foundry am nächsten. Er hat die Tardis-Zeitmaschine aus der Serie Doctor Who in Fallout 4 nachgebaut. Allerdings kann die Zeitmaschine entweder nur eindrucksvolle Effekte erzeugen oder bei falscher Benutzung auf spektakuläre Weise in die Luft fliegen, funktionieren tut sie leider nicht.

Der Reddit-User Tipiyurtdweller entfachte den Zeitreisen-Hype in der "Fallout 4"-Community von Neuem. Es bleibt abzuwarten, ob die Modder nun eine entsprechende Mod entwerfen werden. Was haltet ihr von der Idee? Wofür würdet ihr die Zeitmaschine in Fallout 4 nutzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!