Elder Scrolls 6: Bethesda hat eine schlechte Nachricht für Fans

Das Warten auf das sechste "Elder Scrolls"-Spiel fällt ohnehin schon schwer genug. Nach Bethesdas jüngster Ankündigung ist nun wohl aber noch mehr Geduld gefragt.

Elder Scrolls 6: Wann wird es neue Infos geben?

Nachdem die E3 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden musste, haben Fans auf eine online Ersatz-Pressekonferenz gehofft, um mehr über Elder Scrolls 6 erfahren zu können. Dieser Schritt wurde nun jedoch leider von Bethesda verworfen.

Pete Hines, Senior Vice President of Global Marketing and Communications bei Bethesda, teilte am Mittwoch auf Twitter mit, dass das Unternehmen keine Online-Präsentation anstelle des ursprünglich geplanten E3-Events anbieten würde. Als Begründung nannte er die „zahlreichen Herausforderungen, mit denen sich das Studio wegen der Corona-Pandemie konfrontiert sieht“.

Given the many challenges we're facing due to the pandemic, we will not host a digital Showcase in June. We have lots of exciting things to share about our games and look forward to telling you more in the coming months.