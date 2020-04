In Animal Crossing: New Horizons ist alles möglich. Wieso nicht auch als Pokémon-Trainer herumlaufen, dachte sich ein Fan und entwarf eine coole Kollektion. Diese könnt ihr euch nun herunterladen und mal mit Tieren leben statt sie immer nur zu fangen.

Ash Ketchum in Animal Crossing: New Horizons spielen - Ein Fan hat es möglich gemacht.

Animal Crossing: New Horizons - Fan erstellt "Ash Ketchum"-Outfit

Die Gaming-Welt scheint aktuell nur noch ein einziges Spiel zu kennen: Animal Crossing: New Horizons. Kein Wunder, wenn das kunterbunte Inselabenteuer das beste Spiel ist, um die Seele baumeln zu lassen und die Corona-Krise zu vergessen. Die vielen Möglichkeiten verdankt Animal Crossing: New Horizons nicht nur seinen Entwicklern, die es mit immer neuen Inhalten und Events ausstattet, sondern auch seinen Spielern selbst, die viele kreative Ideen im Spiel umsetzen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Pokémon-"Animal Crossing"-Crossover? Oder Pokémon-"Animal Crossing"-Over?

Der Spieler Salom_eaterr hat hierfür eine eigene Pokémon-Trainer-Kollektion entworfen, die ihr in seinen unteren Tweets begutachten könnt. Kappe, Jacke, Hose - alle ikonischen Kleidungsstücke von Trainer Ash Ketchum sind sofort wiederzuerkennen. Im beigefügten Video zeigt der Spieler, wie das Pokémon-Outfit im laufenden Spiel aussieht. Wer will, kann es sich nun herunterladen.

So cool die Möglichkeit auch ist, eigene Kreationen für Animal Crossing: New Horizons zu erstellen, hat Nintendo bis jetzt vergessen, eine Übersicht für die Spieler zu erstellen, die deshalb mühselig nach den einzelnen Inhalten suchen müssen. Gäbe es da nicht Reddit-User plump_tomato, der kürzlich ein Tool entwickelt hat, das Nintendo den Hintern gerettet hat.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

Als Pokémon-Trainer in Animal Crossing: New Horizons rumlaufen - nun ist es möglich. Was haltet ihr von dem Outfit? Möchtet ihr euch sofort in Schale werfen? Oder ist Pokémon ohne Pokémon zu fangen einfach nicht dasselbe? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!