"Call of Duty"-Klage: Richter entscheidet gegen Urheberrechtsansprüche

Ein Richter in den Vereinigten Staaten hat entschieden, dass Activision in ihrer Shooter-Reihe Call of Duty auch ohne eine entsprechende Lizenz ein originales Fahrzeug verwenden dürfen. Der Hersteller dieses Fahrzeugs hatte geklagt.

Im Jahr 2017 reichte der Fahrzeughersteller AM General Klage gegen Activision ein. Der Vorwurf: Das Unternehmen verwende in der Spielreihe Call of Duty immer wieder unerlaubt das Militärfahrzeug Humvee, das AM General herstellt. AM General forderte Unterlassung sowie Schadenersatz für die falsche Darstellung der Fahrzeuge und die Werbung mit ihnen. Konkret bezog sich das Unternehmen auf Auszüge aus Handbüchern zur Serie, in denen der Humvee benannt wird und Werbeauftritte für Teile der Reihe, bei denen Humvees zum Einsatz kamen. In den Spielen selbst werden die Fahrzeuge zumindest nachgebildet.

Call of Duty: Kein Erfolg für die Klage zum Humvee

Und das sei auch in Ordnung, hat ein Richter in den USA nun entschieden. George Daniels, Amtsrichter in New York, stellte fest, dass AM General keine Ansprüche habe, ehe es zu einem richtigen Gerichtsprozess gekommen sei. Auf Basis des föderalen sowie bundesweiten Urheberrechts hätten die Fahrzeuge eine „künstlerische Bedeutung“ in Militär-Simulationen und trügen zu „einem Gefühl von Realismus“ bei.

Er befand die Verwendung und Darstellung der Fahrzeuge in Call of Duty auch nicht als irreführend, sie würden also den Einfluss auf Verkäufe der Humvees in der Wirklichkeit nicht negativ beeinflussen oder potenzielle Käufer verwirren. Auch alle weiteren Anschuldigungen wurden von Richter Daniels abgewiesen.

Ob es für AM General nun noch eine Option gibt, auf dem Rechtsweg gegen Activision vorzugehen ist unklar. Sicher ist, dass das Unternehmen mit dem Ausgang der Klage nicht zufrieden sein wird – vielleicht strebt es also ein vollumfängliches Gerichtsverfahren an. Vielleicht lässt es den Rechtsstreit aber nun auch für alle Zeit ruhen.