Dark Souls bekommt Konkurrenz: Neues düsteres Action-RPG angekündigt

Publisher Playstack und Entwickler Cold Symmetry überraschen mit der Ankündigung eines dunklen und brutalen Action-Rollenspiels. Auch wenn der Vergleich mit Dark Souls nahe liegt, scheint Mortal Shell auch viele eigene Ideen mitzubringen.

In Mortal Shell werdet ihr gegen tödliche Bestien antreten.

Mortal Shell sagt Dark Souls den Kampf an

Auch wenn der Trailer am 1. April erschienen ist, wirkt das dazugehörende Spiel nicht besonders lustig. Das Action-Rollenspiel Mortal Shell bietet stattdessen eine düstere, zerbrochene Welt mit scharfen Zweihändern und furchtbaren Bestien.

Die Steam-Produktseite spricht von einer "mit Leichen gepflastert Landschaft", in der ihr die sterblichen Hüllen besiegter Krieger (die Mortal Shells) finden, und wieder zum Leben erwecken müsst. Ihr selbst spielt ein mysteriöses weißes Wesen, dass durch eine Verbindung mit den Hüllen zum tödlichen Krieger wird.

Der Trailer zeigt bereits Kämpfe gegen gepanzerte Ritter und riesige Monster. Wie in Dark Souls, solltet ihr den Schlägen besser ausweichen, wenn euch eurer virtuelles Leben lieb ist. Das Parieren erinnert dagegen stark an Sekiro: Shadows Die Twice.

Mortal Shell hat jedoch auch eigene Einfälle zu bieten. Ihr könnt eure sterbliche Hülle für kurze Zeit verlassen und die Gegner in eurer wahren Form niederstrecken. Weiterhin scheint es ein vielfältiges Magie-System zu geben. Ihr könnt euch kurzzeitig in Stein verwandeln, um Treffern zu entgehen, sowie Feuer und Eis gegen eure Feinde einsetzen.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungstrailer von Mortal Shell selbst ansehen:

Die Prämisse eines verletzlich aussehenden Wesens, dass starke Kriegsmaschinen kontrolliert, findet sich auch im Loot-Shooter Warframe wieder. Mortal Shell scheint sich aus mehreren Quellen Inspiration zu besorgen. Nur auf die Umsetzung kommt es jetzt noch an. Das Action-Rollenspiel soll noch dieses Jahr auf PC, PS4, und Xbox On erscheinen.

Wir zeigen euch ekelhafte Bilder, ihr erratet das Horrorspiel

Mortal Shell sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Der Trailer verspricht eine stimmige Welt mit vielen interessanten Gegnern. Was sagt ihr zu dem Dark Souls Konkurrenten? Schreibt es uns in die Kommentare.