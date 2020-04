Aus dem Nichts hat Deep Silver das Survival-Spiel Windbound angekündigt. Der erste Trailer zeigt, dass sich Fans von The Legend of Zelda hier durchaus heimisch fühlen könnten. Der Releasetermin ist ebenfalls schon bekannt.

Windbound erinnert stark an eine Mischung aus Breath of the Wild und The Wind Waker.

Windbound: Eine vielversprechende Alternative für Zelda-Fans?

Kürzlich stellte Publisher Deep Silver das neue Spiel Windbound vor, das von Entwickler 5 Lives Studios produziert wird. In Windbound spielt ihr eine Kriegerin, die auf einer Insel strandet und ums Überleben kämpfen muss, um wieder nach Hause zu finden. Erkundung, Craften und Jagen in einer magischen Welt - alles vielversprechende Zutaten für Fans, die sich nach einer guten Zelda-Alternative sehnen, während der nächste Teil noch auf sich warten lässt.

Im Ankündigungstrailer können sich Interessierte selbst einen Eindruck von dem kommenden Survival-Abenteuer verschaffen. Auf den ersten Blick erinnert Windbound mit seinem Setting und seinen Mechaniken an eine Mischung aus verschiedenen "The Legend of Zelda"-Abenteuern, unter anderem Breath of the Wild und The Wind Waker.

Windbound - Erster Trailer zeigt magisches Survival-Abenteuer im Zelda-Gewand:

„Windbound führt das Survival-Genre in eine neue Richtung, fokussiert sich auf die nomadische Jagd und Erkundung, zusammen mit einzigartigem Bootsbau und immersiver, taktischer Segel-Erfahrung. Windbound bietet dank der prozedural generierten Inseln, einer dynamischen Tierwelt und modularem Bootsbau eine nahezu endlose Wiederspielbarkeit“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von Deep Silver zu Windbound.

Windbound soll am 28. August 2020 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Was haltet ihr von Windbound und dem ersten Trailer? Könnte es sich dabei um eine vielversprechende Zelda-Alternative handeln? Oder seid ihr skeptisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!