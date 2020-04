CoD: Warzone - Spieler hassen "Spezialattacke" der Trucks

Dank Call of Duty: Warzone steckt die Gaming-Gemeinde wieder voll im "Battle Royale"-Fieber. Aber es läuft noch nicht alles rund. Während die Trucks in CoD: Warzone ohnehin im Zentrum der Kritik stehen, ärgert sich die Reddit-Community aktuell vor allem über eine neuentdeckte "Spezialattacke" der riesigen Fahrzeuge.

Auf Reddit kursieren Videos, die zeigen, dass Entwickler Infinity Ward die Trucks in CoD: Warzone dringend nochmal überarbeiten sollte.

CoD: Warzone - Fans kritisieren die riesige Hitbox der Trucks

Mit CoD: Warzone hat Entwickler Infinity Ward einen würdigen "Battle Royale"-Shooter hervorgebracht, der seinen Konkurrenten locker das Wasser reichen kann. Die Community ist mehr als begeistert - wären da nicht mehrere Probleme, die den Shooter gerade in Mitleidenschaft ziehen.

Zum einen drücken die vielen Cheater und Hacker den Spielspaß, auch wenn Infinity Ward hier bereits mit ersten Maßnahmen gegengesteuert hat. Zum anderen stören sich viele Spieler an den Trucks in CoD: Warzone, die zu unfairen Jagden verleiten und somit das "Battle Royale"-Gameplay sabotieren. Wie aktuell im Reddit zu CoD: Warzone diskutiert wird, scheinen die Vehikel auch über einen technischen Fehler zu verfügen, der von Spielern als mächtige "Spezialattacke" missbraucht werden kann.

So zeigt Reddit-User davidsenseb in seinem Video, dass die Hitbox der Trucks, also die Reichweite des Schadensraum, so groß ist, dass sie ihn selbst in einem Gebäude töten kann.

Im Falle von Reddit-User codwabbit kann er mit der Hitbox eine brenzlige Situation noch für sich entscheiden: Während sein verletztes Teammitglied im Laderaum des Trucks liegt, kann er einen Gegner mit einem einzigen Stoß gegen das Gebäude töten. Clever, aber nicht besonders fair, wie die Community findet.

„So ärgerlich, wie oft ich hinter Sachen gelaufen bin und trotzdem getötet werde. Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, dass es sofort behoben werden muss!“, schreibt Reddit-User OriginV.

Es bleibt abzuwarten, ob Entwickler Infinity Ward das Problem zeitnah fixt. Nicht alle Spieler sind von CoD: Warzone begeistert. Bekannte Twitch-Streamer wie Shroud haben dem "Battle Royale"-Shooter bereits nach zwei Wochen den Laufpass gegeben.

CoD: Warzone erschien am 10. März 2020 für PC, PS4 und Xbox One, als Modus von CoD: Modern Warfare sowie als eigenständiges, kostenloses Spiel. Was sagt ihr zu den Hitboxen der Trucks in CoD: Warzone? Nerviges oder nützliches "Feature"? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!