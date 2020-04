Zelda: Breath of the Wild - So habt ihr Link noch nie kämpfen sehen

Vier der besten "Zelda: Breath of the Wild"-Spieler haben sich zusammengetan, und zeigen euch ihre Kampfkünste. Gegen ihre Bomben, Pfeile und wilden Scherthiebe haben Hyrules Monster nicht den Hauch einer Chance. Sogar Ganon hat ihnen nichts entgegenzusetzen.

Armer Ganon. Gegen diesen Link ist der Kampf zwecklos.

"Zelda: Breath of the Wild"-Experten machen mit Gegner kurzen Prozess

Die Spieler des Open-Word-Titels The Legend of Zelda: Breath of the Wild zeigen gerne ihr Können. Meistens handelt es sich dabei um verrückte Speedrun-Tricks und lustige Kampftaktiken. Die YouTuber RinHara5aki, Kleric, CHC Yu-Da, und Peco halten sich nicht mit solchen Spielereien auf, und zeigen euch, wie ihr Gegner schnell und effektiv zu Kleinholz verarbeitet.

Für die Kampfmontage "The Four" haben sie sich zusammengetan. Ein Zusammenschnitt aus Zwischensequenzen zeigt zunächst, wie sich die "Breath of the Wild"-Avengers für ihren Kampf gegen Ganon und seine Schergen bereit machen. Gleich danach beginnen sieben Minuten pausenlose Action.

Selbst die großen Moblins und die spinnenartigen Wächter sind keine Bedrohung. Nacheinander zeigt jeder der Kampfexperten, wie er mit den eigentlich starken Gegnern fertig wird. Durch ein Zusammenspiel von Bomben, Pfeilen und Links verschiedenen Modulen, bleibt, nachdem sich der Rauch verzogen hat, meist nur ein Haufen Asche übrig.

Das Video auf dem Kanal von RinHara5aki sei für vier Monate in Produktion gewesen. Für ihn sei es das letzte große Projekt mit dem Zelda-Titel und gleichzeitig ein Liebesbrief an das Spiel. Hier könnt ihr euch die Kampf-Montage selbst ansehen:

Besonders beeindruckend ist der Clip, in dem Link einen Bokblin in die Luft katapultiert und ihn mithilfe des Stasismoduls dort festhält. Gleich darauf schwingt sich der Held selbst in die Höhe, und schmettert den armen Gegner zurück auf den Boden der Tatsachen.

Die vier Spieler zeigen euch, wie ihr in Legend of Zelda: Breath of the Wild stylisch und zugleich effektiv kämpfen könnt. Was sagt ihr zu den Skills der YouTuber? Schreibt es uns in die Kommentare.