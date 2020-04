PS4: Bloodborne-Streamerin entdeckt Funktion des Controllers und kann es kaum fassen

Die kanadische Streamerin 39daph fand beim Bloodborne-Zocken etwas heraus, das ihr Spielverhalten wohl für immer verändern wird - und jeder andere Mensch wohl längst wusste.

Bloodborne hält einige Geheimnisse bereit.

Die PS4 wird dieses Jahr bereits sieben Jahr alt – aber die Konsole hält für SpielerInnen anscheinend noch immer einige Überraschungen bereit. Die Funktion, die Twitch-Streamerin 39daph am 5. April entdeckte, dürfte allerdings mittlerweile tatsächlich den meisten PS4-UserInnen bekannt sein.

Während eines Live-Bloodborne-Streams wurde 39daph nämlich von ihrem Chat darauf aufmerksam gemacht, dass PS4-Controller auch kabellos genutzt werden können – eine Information, die der Streamerin zuvor offensichtlich nicht bekannt war. Ihre Reaktion könnt ihr hier im Video sehen:

Streamerin entdeckt Wireless-Funktion des PS4-Controllers:

Achtstündiger Bloodborne-Stream bringt Erleuchtung

39daph hatte bereits acht Stunden lang ihre Bloodborne-Session gestreamt, als Nutzer in ihrem Chat fragten, warum ihr Controller die ganze Zeit per Kabel an ihre Playstation 4 angeschlossen sei. Nach einer kurzen Unterhaltung wurde sie drauf hingewiesen, dass der PS4-Controller auch ohne Kabel funktioniert.

39daph schien kurz skeptisch, wagte dann aber doch das Risiko und trennte den Controller von der Konsole. Der Moment, in dem sie ungläubig realisierte, dass sie ohne Kabel weiterspielen konnte, war nicht nur für ihre Fans eine echte Freude.

Bloodborne-Streamerin erst seit Kurzem PS4-Besitzerin

Natürlich ist die PS4 bereits seit November 2013 auf dem Markt – und für die meisten Streamer sind die Wireless-PS4-Controller nun wirklich keine Neuigkeit mehr.

Immerhin aber muss man 39daph zugestehen, dass sie laut eines Tweets erst seit dem 1. April PS4-Besitzerin ist. Somit konnte sie die Funktionen der Konsole noch nicht einmal eine Woche lang testen. Ob ihr dies als Ausrede gelten lasst, ist natürlich euch überlassen. So oder so wird 39daph nun wohl die neugefundene kabellose Freiheit ihres PS4-Controllers voll und ganz auskosten.

