Nintendo 64: Super Mario war mehr als 20 Jahre lang verbuggt

Obwohl Super Mario 64 bereits vor fast 24 Jahren erschien, erkannten Spieler erst jetzt, dass ein Spielelement die ganze Zeit nicht richtig funktionierte. Die Seite Romhacking.net bietet jetzt einen Patch für den N64-Klassiker an.

Auch nach fast 24 Jahren, hat niemand den Bug an Marios Hosenboden bemerkt.

Das Jump and Run Super Mario 64 brachte das Genre in die dritte Dimension, und gilt darum zurecht als ein Meilenstein der Spielgeschichte. In dem Code des Kultspiels entdeckten Spieler jetzt einen Bug, der 20 Jahre lang unbemerkt blieb.

Das fehlerhafte Element ist der Raucheffekt, der entsteht, wenn Marios Hosenboden Feuer fängt. Im finalen Spiel besteht der Rauch aus vielen kleinen schwarzen Punkten, die sich hinter Mario herziehen. Der Nutzer "zoinknoise", auf der Seite Romhacking.net, entdeckte nun, dass durch das Feuer eigentlich dicke schwarze Wölkchen entstehen sollen.

Netterweise bietet "zoinknoise" auch gleich einen Patch für den Fehler an. Dann sollte Super Mario 64 ja endlich richtig spielbar sein, oder?. Der Bug entsteht durch vier falsche Buchstaben in einer Zeile Code, wodurch die Rauchtextur in einem falschen Format dargestellt wird.

Der Twitter-Nutzer Ryan Bloom brachte den Patch an die Öffentlichkeit, und zeigt einen direkten Vergleich der beiden Versionen.

Haha, what the heck. Thanks to the Super Mario 64 code disassembly it's been discovered that the smoke Mario emits when he's touched fire has been bugged for 20 years. On the left: how it looks in the final game. On the right: after a one-line code fix. https://t.co/JenizzKeFh pic.twitter.com/Jb2Ryg2lwx