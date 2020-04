Angebote für PS4, Switch, Xbox One: Nur noch heute 15 Prozent auf alle Games bei Thalia

Wenn ihr auch der Meinung seid, dass man nie genug zum Zocken haben kann, dann gibt es gute Neuigkeiten: Bei Thalia bekommt ihr 15 Prozent Rabatt auf alle Games. Das Angebot gilt aber nur noch heute! Ihr solltet also nicht zu lange überlegen.

Auf der Suche nach neuen Games? Vielleicht ist ja bei Thalia was für euch dabei.

Thalia: Satte Rabatte

Aufgrund der Corona-Pandemie sind Aktivitäten außer Haus nur bedingt empfehlenswert. Mit genug Games-Futter kann euch das jedoch reichlich egal sein. Sollte euer Pile of Shame in den letzten Tagen ordentlich geschrumpft sein und ihr sucht nach Nachschub, dann aufgehorcht! Bei Thalia bekommt ihr 15 Prozent Rabatt auf alle Games. Das Angebot gilt aber nur noch heute, ihr solltet euch also beeilen.

Legt einfach das Spiel eurer Wahl in den Warenkorb. Dort seht ihr dann unter Gutschein den Vermerk, dass euch der Rabatt im letzten Schritt der Kaufabwicklung abgezogen wird, wenn ihr den Gutscheincode FRUEHLING eingebt. Die Auswahl ist groß und nicht jeder Deal ist wirklich empfehlenswert, deshalb haben wir euch ein paar gute Angebote ausgesucht:

PlayStation 4:

Final Fantasy VII: Remake (Deluxe Edition)* für 79,04 Euro statt 92,99 Euro

Street Figther V: Champions Edition* für 25,49 Euro statt 29,99 Euro

Romance of the Three Kingdoms XIV* für 50,99 Euro statt 59,99 Euro

Xbox One:

Warriors Orochi 4 Ultimate* für 59,49 Euro statt 69,99 Euro

DCL: The Game* für 33,99 Euro statt 39,99 Euro

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter* für 25,54 Euro statt 29,99 Euro

Nintendo Switch:

Ring Fit Adventure inklusive Ring-Con und Beingurt* für 73, 09 Euro statt 85, 99 Euro

Animal Crossing: New Horizons* für 54,39 Euro statt 63,99 Euro

My Hero One's Justice 2* für 56,09 Euro statt 65,99 Euro

Wenn bei unseren Vorschlägen nichts für euch dabei ist, könnt ihr euch hier* das ganze Games-Sortiment von Thalia ansehen, vielleicht ist ja doch ein Angebot für euch dabei. Beachtet, dass bei manchen Spielen noch Versandkosten hinzukommen können.

Wisst ihr, in welchen Spielen diese 10 Easter Eggs zu finden sind?

Was sagt ihr zu den Angeboten? Habt ihr bei unseren empfohlenen Deals zugeschlagen oder habt ihr auf eigene Faust noch ein gutes Angebot entdeckt? Schreibt es gerne in die Kommentare.