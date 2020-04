Minecraft: Riesige Welt lässt euch die Abenteuer von Harry Potter nachspielen

Zauberstäbe raus! Mit dieser kostenlosen Minecraft-Welt könnt ihr selbst zum Zauberschüler werden. Das Projekt des Floo Networks lässt euch unter anderem Schloss Hogwarts und die Winkelgasse besuchen. Hier bekommt ihr alle Infos zu dem ambitionierten RPG-Projekt.

Allein Schloss Hogwarts ist ein gewaltiges Bauprojekt. Und das ist noch nicht alles.

Mit dieser "Minecraft"-Welt könnt ihr Hogwarts besuchen

Wer möchte nicht einmal selbst durch die große Halle von Hogwarts wandern, oder die Winkelgasse erkunden. In Minecraft ist genau das jetzt möglich. Mit einer kostenlosen Karte des Floo Networks könnt ihr die Sehenswürdigkeiten des „Harry Potter“-Universums nicht nur besuchen, sondern die Abenteuer der Zauberschüler auch nachspielen.

Der Launch-Trailer zeigt, was in der RPG-Map "Witchcraft and Wizardry" alles möglich ist. Mit eurem Zauberstab könnt ihr mit der Welt interagieren. Ihr könnt Flüche auf Zielscheiben schießen, um damit eine Treppe herabzulassen, oder aber Gegner, wie Todesser und Trolle, bekämpfen. Auch in der Minecraft-Welt, lassen sich Objekte mit Wingardium Leviosa zum Schweben bringen.

Das riesige Bauprojekt könnt ihr hier kostenlos herunterladen. Die Map funktioniert aktuell nur für die Java Minecraft Version 1.13.2.. Auf dem YouTube-Kanal des Floo Networks könnt ihr euch den Launch-Trailer selbst ansehen.

Wer bereits die alten "Harry-Potter"-Spiele mochte, wird auch mit "Witchcraft and Wizardry" seinen Spaß haben. Wie schon damals, müsst ihr auf eurem Besen durch magische Ringe fliegen, um dadurch Punkte zu erzielen. Eure Abenteuer werden mit eigens für die Welt komponierten Musikstücken begleitet, die euch sofort in die magische Welt zurückbringen.

Wir sagen euch, welchen Beruf ihr in einem Game ausüben solltet

Das ambitionierte RPG-Projekt des Floo Networks kann sich sehen lassen. Das riesige Schloss Hogwarts ist nicht nur begehbar, ihr könnt dort auch magische Abenteuer erleben. Was haltet ihr von der Minecraft-Welt? Schreibt es uns in die Kommentare.