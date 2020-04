PS5: Der neue Controller endlich vorgestellt - das ist der "Dualsense"

Von Dualshock zu Dualsense: Sony hat den neuen Controller für die PlayStation 5 vorgestellt. Das Design hat eine ziemliche Überarbeitung erhalten.

Mit diesem Controller werdet ihr bei Sony die nächste Generation erleben.

So langsam beginnt auch bei Sony der Schritt in eine neue Konsolengeneration. Nachdem das Unternehmen zuletzt ausführlich über die Technik der kommenden PlayStation 5 informiert hat, folgt nun das Eingabegerät. In einem Blogeintrag stellt Sony den neuen Dualsense-Controller vor, der für die PS5 entworfen wurde.

PS5: Von Dualshock zu Dualsense

Vier Konsolen lang hat Sony den Begriff Dualshock für die eigenen Controller etabliert. Mit der PlayStation 5 verabschiedet sich das Unternehmen zum Teil davon: Der neue Controller heißt Dualsense. Der Grund für die Namensänderung ist schnell gefunden, denn das neue Eingabegerät soll ein stärkeres haptisches Feedback liefern, etwa wenn ihr mit einem Auto durch dichten Schlamm fahrt. Bei den L2- und R2-Tasten hat Sony zhudem adaptive Trigger verbaut, wodurch Spieler zukünftig stärker die Kraft hinter bestimmten Aktionen spüren sollen, wie beispielsweise beim Spannen eines Bogens.

Während diese Neuerungen natürlich erst einmal gespürt werden müssen, fällt optisch sofort einiges auf. Zum einen hat Sony den klassischen schwarzen Look ausgetauscht. Der Dualsense-Controller ist zweifarbig, wobei der weiße Ton auf dem ersten Blick eher ins Auge sticht. Der Lichtsensor, der beim Dualshock 4 noch oben angebracht worden ist, befindet sich nun an den Seiten des mittleren Touchpads. Und der Share-Button ist durch einen Create-Button ersetzt worden. Details dazu sollen laut Sony später folgen.

Der Dualsense verfügt zusätzlich über ein integriertes Mikrofon, aber Sony empfiehlt für längere Sprachsessions weiterhin ein separates Headset. Trotz der Neuerungen soll die Akku-Laufzeit des neuen Controllers besser sein, auch wenn das Unternehmen keine konkreten Zahlen liefert.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Bei dem vorgestellten Controller handelt es sich übrigens um das finale Design, welches nun in die Hände der Entwickler gelangt. Um das Aussehen der PlayStation 5 selbst macht Sony derweil noch ein Geheimnis, welches in den kommenden Monaten gelüftet werden soll.