Season 3 von CoD Modern Warfare - Warzone führt große Neuerungen ein. Wir geben euch einen Überblick über die neuen Features.

In CoD: Warzone könnt ihr nun im Quad-Squad fighten

Am 8. April erscheint Season 3 von Call of Duty: Warzone und bringt neuen Content mit. Wie der Trailer zur neuen Season bereits angekündigt hat, werden unter anderem größere Squads eingeführt. Ab jetzt könnt ihr es nämlich im Quad-Mode in Vierer-Teams mit anderen Spielern aufnehmen.

Hier ist der Trailer zu Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare

CoD Modern Warfare: Warzone Season 3 - Die neuen Vierer-Squads

Mit dem Quad-Mode ist Teamwork in Warzone wichtiger als jemals zuvor. Nun könnt ihr das 150-Spieler starke Schlachtfeld also auch in einem Vierer-Team durchforsten. Natürlich könnt ihr aber auch weiterhin in den ursprünglichen Dreier-Teams kämpfen – oder euch als Einzelkämpnfer durch den "Battle Royale"-Modus metzeln.

In einem Vierer-Squad habt ihr als eingespielte Truppe natürlich höhere Siegeschancen – andererseits seid ihr aber eben auch auf mehr Kommunikation, Koordination und Teamgeist angewiesen, um wirklich daraus Kapital schlagen zu können.

Auch im „Plunder“- oder Beutegeld-Modus könnt ihr euch übrigens nun zu viert zusammenraufen, um durch Aufträge, Kills und Vorratslieferungen das meiste Geld anzuhäufen.

Call of Duty: Modern Warfare: Warzone Season 3 - Noch mehr Content

Neben dem spektakulären Quad-Squads-Mode wird mit dem "Season 3"-Update bei Call of Duty: Modern Warfare auch weiterer Content bereitgestellt. Spieler können sich zum Beispiel auch noch auf neue Maps, neue Skins, neue Operators und neue Waffen freuen. Außerdem werden auch neue Modi eingeführt, in denen ihr im Multiplayer auf bestimmte Waffentypen beschränkt seid.

