Zuschauerzahlen in Rekordhöhe sind bei etablierten Twitch-Größen wie Fortnite und League of Legends keine Überraschung mehr. Doch ein neuer Taktikshooter kann diesen beiden Spielen noch vor dem eigentlichen Release jetzt ordentlich Konkurrenz machen.

Der bisher unbekannte Konkurrent stammt ebenfalls von Entwickler Riot Games, hat mit dem beliebten League of Legends allerdings nicht viel gemein.

Der voraussichtlich im Sommer 2020 erscheinende Taktikshooter Valorant aus dem Hause Riot Games feiert den Auftakt der Closed Beta mit einer Reihe bekannter Streamer samt riesiger Zuschauerschaft auf der Streamingplattform Twitch.

Das Spiel ist dabei vor eigentlicher Veröffentlichung schon so erfolgreich, dass sich über 1,7 Millionen Zuschauer vor ihren Bildschirmen versammeln, um das Spektakel zu verfolgen. Der äußerst beliebte “Battle Royale“-Shooter Fortnite konnte vergleichsweise "nur" 1,69 Millionen Zuschauer während des ersten World Cups begeistern und muss sich somit dem neuen Kontrahenten geschlagen geben.

Nur einen Zuschauerrekord hat der neue Shooter Valorant knapp verfehlt: Das seit Jahren populäre League of Legends ist mit 1,74 Millionen gleichzeitigen Zuschauern bisher ungeschlagen. Zumindest noch. Auch wenn der Taktikshooter den Rekord bisher nicht gebrochen hat, befindet er sich im aktuellen Ranking über dem beliebten MOBA.

At 1.7 million viewers, @PlayVALORANT has surpassed Fortnite's peak viewership at 1.69 million during the World Cup



The top two for peak viewership (as of right now):



1. League of Legends (1.74 million)

2. VALORANT (1.7 million)



The King and the Queen pic.twitter.com/n2nHLAn9Bb