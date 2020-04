Von Schnäppchen zu Schnäppchen zu springen, ist in der Corona-Krise ein netter Zeitvertreib, aber auf lange Sicht wollt ihr lieber eine dauerhafte Games-Versorgung für eure PS4 oder euren PC? Dann könnte der Streaming-Dienst PlayStation Now etwas für euch sein - umso eher, wenn seine Bibliothek gerade um sechs namhafte PS4-Spiele erweitert worden ist, die ihr auch auf dem PC spielen könnt.

Ab jetzt im PS Now enthalten: Spider-Man, die Bioshock Collection und Just Cause 4.

PS Now: Neue Gründe, um das Sony-Netflix auszuprobieren

PS Now ist wie Netflix, nur für Spiele. Abonnenten von PS Now haben Zugriff auf eine Auswahl aus über 650 Spielen, die PS2-, PS3- und PS4-Titel enthält. Je nach Konsole können die Spiele nicht nur online gestreamt, sondern auch heruntergeladen und offline gespielt werden. PS Now kann sich auch für PC-Spieler lohnen, da sie mit dem Dienst Zugriff auf Exklusiv-Spiele haben, bevor deren PC-Versionen in weiter Zukunft erscheinen.

Wie Sony im Rahmen einer offiziellen Pressemitteilung nun erklärte, wurde der Katalog nun um neue Titel erweitert. Dazu gehören:

Die Titel sind für nur begrenzte Zeit verfügbar und werden anschließend durch neue Spiele ausgetauscht. Für PS Now gibt es drei Bezahlmodelle: Ein Monat für 9,99 Euro, drei Monate für 24,99 Euro und ein Jahr für 59,99 Euro. Für PS Now wird kein PS Plus benötigt. Habt ihr Interesse? Dann schaut euch PS Now und den gesamten Katalog über diesen Link an.

Oder sucht ihr doch lieber nach einzelnen, heruntergesetzten Spielen? Dann empfehlen wir euch, einen Blick in den aktuellen PS4-Sale im PlayStation Store zu werfen. Die besten Angebote haben wir für euch bereits herausgesucht.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Die Auswahl von PS Now wurde um Spider-Man, Just Cause 4, The Golf Club 2019 und die Bioshock Collection erweitert. Was haltet ihr von dem Angebot? Werdet ihr euch den Streaming-Dienst mal anschauen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!