Animal Crossing: New Horizons - Das könnt ihr alternativ auf anderen Plattformen zocken

Animal Crossing: New Horizons ist zurzeit in aller Munde. Gerade zu Zeiten von COVID-19 und sozialer Isolation wollen Leute beruhigende Spiele, um dem Alltag zu entfliehen.

Wir geben euch ein paar Tipps für Animal Crossing ähnliche Spiele.

Ihr habt Lust euch dem Rest der Welt anzuschließen und ein Spiel wie Animal Crossing: New Horizons zu spielen, habt aber keine Switch? In der folgenden Bilderstrecke stellen wir euch fünf Spiele für andere Plattformen vor, die ihr als Alternative zu Nintendos buntem Simulationsspaß zocken könnt.

Dabei geht es uns nicht primär um das Genre der Lebenssimulation, sondern vor allem um die wohlig wolligen Feel-Good-Vibes, die die Games verbreiten. Vielleicht spricht euch ja das eine oder andere Spiel an und kann euch den Tag ein bisschen versüßen.

Und, ist was Interessantes für euch dabei? Habt ihr vielleicht selbst noch Vorschläge für Spiele à la Animal Crossing: New Horizons?