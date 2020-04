Sea of Thieves: Neues Update bringt Piratenkatzen

Das Action-Adventure Sea of Thieves wird weiterhin mit kostenlosen Updates versorgt. Die neuste Erweiterung namens Ships of Fortune bringt Multiplayer-Updates, eine neue Fraktion und drei pelzige Begleiter. Hier bekommt ihr alle Infos zu den Piratenkatzen.

Drei knuddelige Begleiter folgen euch ins Abenteuer.

Sea of Thieves bekommt schnurrende neue Inhalte

Auf hoher See kann es schnell einsam werden. In Sea of Thieves könnt ihr euch jetzt Gesellschaft in Form einer knuddeligen Katze besorgen. Obwohl die Vierbeiner große Wassermassen eigentlich meiden, steigen sie auf euer Schiff, und folgen euch ins Abenteuer. Meistens schlafen sie jedoch.

Das Update Ships of Fortune soll am 22. April erscheinen. Neben den Piratenkatzen können die Spieler die Botschafter der Handelsunternehmen im Spiel werden. Zur Belohnung gibt es passende Kleidung und Ausrüstung für eurer Schiff.

Ihr solltet euch jedoch in Acht nehmen, denn andere Spieler wollen euch eure Beute liebend gern stehlen, um sie ihren eigenen Vorgesetzten zu überreichen. Neben den bereits bestehenden Handelsunternehmen wird die mysteriöse Gruppierung Reaper´s Bones eingeführt.

Doch zurück zu den Katzen: Es wird drei verschiedene Arten Vierbeiner geben, die ihr mit kosmetischen Ausrüstungsgegenständen in richtige Freibeuter verwandeln könnt. Ein erster Trailer zeigt, dass ihr die Katzen hochnehmen, und streicheln könnt. Andernfalls schlafen sie aber auch einfach gerne auf eurem Schiff.

Hier könnt ihr euch den Trailer für Ships of Fortune selbst ansehen:

Auch der kompetitive Arena-Modus wird überarbeitet. Es soll keine Schatzkarten mehr geben. Stattdessen kämpfen die Spieler um eine Schatztruhe, die für alle markiert wird. Im Falle eures vorzeitigen Ablebens, kann euch eure Crew zudem wiederbeleben.

Sea of Thieves erhält mit Ships of Fortune ein umfangreiches Update. Auch neben den pelzigen Begleitern gibt es einige neuen Inhalte und Verbesserungen. Was sagt ihr zu dem Update? Schreibt es uns in die Kommentare.