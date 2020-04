Releases - Fallout 76: Wastelanders und mehr in dieser Woche

Nach den aufregenden Wochen in der letzten Zeit wird es jetzt wieder etwas ruhiger. Immerhin Fans von Fallout 76 dürfen sich auf die nächsten Tage richtig freuen.

Die Releases der Kalenderwoche 16.

Lies Beneath | 14. April

Oculus Rift

Während Half-Life: Alyx noch die VR-Spieler begeistert, will auch Lies Beneath Besitzer von Oculus Quest und Oculus Rift überzeugen. Darin kehrt ihr als Studentin Mae zurück nach Alaska und findet euren Heimatort ganz anders wieder vor: Auf einmal hausen hier zahlreiche Monster, die unbedingt aufgehalten werden müssen - notfalls auf eigene Faust mithilfe von Nah- und Fernkampfwaffen.

Horror mit einer großen Prise Comic-Grafik in Lies Beneath:

Im Laufe der Handlung des Horror-Action-Spiels macht ihr euch auf die Suche nach eurem Vater und erfahrt, wie es überhaupt zu dieser Monsterinvasion gekommen ist. Der Release von Lies Beneath ist zweigeteilt: Für die Oculus Quest ist das Spiel bereits seit dem 31. März erhältlich. Jetzt folgt die Umsetzung für die Oculus Rift.

Fallout 76: Wastelanders | 14. April

PC / PS4 / Xbox One

Bei seinem Release hat Fallout 76 Unmengen an negativer Kritik geerntet. Bethesda hat jedoch nicht aufgegeben und das Online-Fallout nach und nach verbessert und erweitert. Nun soll Wastelanders das nächste Puzzlestück werden und die Welt mit NPCs und dutzenden neuen Aufträgen bereichern.

Mit Wastelanders erscheint die bislang größte Erweiterung für Fallout 76:

Damit kommt Bethesda einem langgehegten Fan-Wunsch nach, denn bislang war Fallout 76 selbst für eine Endzeit-Welt ziemlich karg und leer. Die NPCs dienen nicht nur als neue Auftragsgeber, sondern auch als Dialogpartner. Zudem werdet ihr hin und wieder Entscheidungen treffen dürfen. Wer die Originalversion von Fallout 76 bereits besitzt, wird ohne weitere Kosten mit dem Upgrade beglückt.

Space Engineers | 15. April

Xbox One

Nach fünfeinhalb Jahren hat Space Engineers vor etwa einem Jahr den Sprung am PC vom Early Access zur Vollversion geschafft. Noch etwas Entwicklungszeit später steht jetzt der Release der "Xbox One"-Umsetzung bevor, für die inhaltlich nicht abgespeckt wurde. Wer also schon immer einmal im Weltraum Konstruktionen errichten wollte, kommt hier voll auf seine Kosten.

Im Weltraum hört dich keiner auf Metall klopfen, auch nicht in Space Engineers:

In einer Sandbox-Umgebung könnt ihr alleine oder mit anderen Spielern Raumschiffe, verschiedene Vehikel, planetare Stationen und vieles mehr errichten. Zudem gilt es im Survival-Modus die Umgebung zu erkunden, Ressourcen zu sammeln und versuchen, so gut es geht im Weltraum zu überleben.

Vampire - The Masquerade: Coteries of New York | 15. April

Xbox One

Auf dem PC, der Nintendo Switch und der PlayStation 4 liegt der Release von Vampire - The Masquerade: Coteries of New York bereits in der Vergangenheit. Jetzt bedienen die Entwickler noch die letzte große Konsole, sprich die Xbox One. Die Visual Novel mit Entscheidungsfreiheit erscheint inhaltlich unverändert und ist lediglich in Sachen Optik und Steuerung angepasst.

In Coteries of New York erwartet euch ein Machtkampf zwischen Vampiren:

In Vampire - The Masquerade: Coteries of New York müsst ihr euch als Vampir-Neuling mitten in einem Machtkampf beweisen. Auf der einen Seite stehen die Camarilla, auf der anderen Seite die Anarchen. In zahllosen Multiple-Choice-Sequenzen trefft ihr gewichtige Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Die zweite Aprilwoche hält sich mit großen Neuveröffentlichungen zurück. Gibt es dennoch ein Spiel, bei dem ihr dieses Mal zuschlagt oder widmet ihr euch stattdessen anderen Spielen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!