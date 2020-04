CoD: Multiplayer-Maps - Bei diesen "Modern Warfare"-Bildern müsst ihr ganz genau hinschauen

Der aktuelle Ableger CoD: Modern Warfare beweist erneut, wie beliebt die Reihe bei Shooter-Freunden ist. Ein Grund dafür sind auch die grandiosen Multiplayer-Maps. In folgendem Bilder-Quiz könnt ihr unter Beweis stellen, wie gut ihr euch wirklich in der "Call of Duty"-Welt auskennt.

Viele Multiplayer-Maps aus CoD: Modern Warfare haben bereits Kultstatus und werden mehrfach wiederverwendet.

CoD: Multiplayer-Maps erhalten oft ein Reboot

Ob mit dem aktuellen Teil Call of Duty: Modern Warfare oder dem kürzlich erschienenen "Battle Royale"-Modus Call of Duty: Warzone, das "Modern Warfare"-Universum ist beliebt und wird ständig mit neuen Inhalten und Ablegern belebt.

Ein Grund für den großen Erfolg der Reihe sind die in der Community sehr beliebten Multiplayer-Maps. Einige werden von den Spielern so sehr gefeiert, dass sie sogar neu aufgelegt werden.

In dem folgenden Bilder-Quiz könnt ihr euer "Modern Warfare"-Wissen unter Beweis stellen, indem ihr erratet, aus welchem Teil die jeweilige Map stammt:

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

Bei all den Ablegern und verschiedenen Maps kann man schon schnell den Überblick verlieren. Auch die Tatsache, dass einige Multiplayer-Maps in mehreren Teilen verfügbar sind, dürfte das Quiz nicht gerade leicht gemacht haben.

Wie habt ihr euch bei dem CoD-Quiz geschlagen? Konntet ihr alles richtig erraten oder braucht ihr noch ein bisschen mehr Übung? Dann viel Spaß in eurer nächsten CoD-Schlacht und lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr abgeschnitten habt!