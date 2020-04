Zelda: Breath of the Wild - Schafft ihr das ultimative Quiz?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ein Dauerbrenner und hat auch heute noch Massen an Fans. Doch wie groß ist eure Fan-Liebe? Beweist es in unserem ultimativen Quiz!

Sicherlich habt ihr, genauso wie wir, Stunden um Stunden in der Welt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild verbracht. Doch seid ihr nur so vor euch hingedümpelt, oder ist auch wirklich was vom Spiel dabei hängengeblieben? Wir wollen es herausfinden und prüfen euer Wissen.

Stellt euch hier dem ultimativen Quiz zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild!

Das ultimative Quiz zu Zelda - Breath of the Wild

Wenn ihr mit dem Quiz fertig seid, dann schreibt uns doch gern in die Kommentare, wie ihr abgeschnitten habt. Und wenn ihr keine volle Punktzahl erreicht habt, versucht es nochmal!