Bereits mit seinem ersten Film schuf Ruggero Deodato einen der wohl schrecklichsten und brutalsten Horrorfilme aller Zeiten. Nun wurde angekündigt, dass Deodato an einem Horrorspiel arbeitet, das sich an seinem Erstlingswerk orientieren soll.

Cannibal soll sich am Kannibalen-Schocker Cannibal Holocaust orientieren.

Cannibal: Ein Appetithäppchen

Im Jahr 1980 erschien der kontrovers diskutierte und in vielen Ländern indizierte Horrorfilm Cannibal Holocaust. In dem Film geht es um einen Anthropologen, der ins Amazonasgebiet reist, um ein vermisstes Team von Dokumentarfilmern zu suchen, die dort eine Doku über einen Kannibalenstamm drehen wollten. Er findet aber nur noch die sterblichen Überreste des Filmteams und ihre Kamera. Wieder zuhause sichtet er das Filmmaterial und findet so heraus, was den Dokumentarfilmern Schreckliches zugestoßen ist.

Obwohl Cannibal Holocaust bereits 40 Jahre alt ist, kann die explizite Darstellung von Sex und Gewalt auch heute noch schockieren. Umso interessanter ist es, dass Ruggero Deodato an einem Videospiel arbeitet, das sich an seinem Film orientieren soll.

Das Spiel trägt den Namen Cannibal und soll in Zusammenarbeit zwischen Deodato und dem Independet-Entwickler Fantastico Studio entstehen. Bei Cannibal soll es sich um ein Horror-Graphic-Adventure handeln. Deodato soll sowohl die Story dafür geschrieben als auch die Regie dabei geführt haben. Wie in Cannibal Holocaust soll es auch im Spiel um unerforschte Urvölker und Kannibalismus gehen.

Bisher ist noch nicht viel über die Geschichte von Cannibal bekannt, außer dass es in Borneo spielt und ihr in die Rollen von vier verschiedenen Charakteren schlüpfen werdet. Das Artwork lässt außerdem vermuten, dass das Spiel genau wie das Vorbild im "Found Footage"-Stil gehalten sein wird. Bis mehr Infos über Cannibal veröffentlicht werden, sollte es nicht mehr allzu lange dauern, denn das Spiel soll bereits im November für mobile Geräte, PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen.

Es bleibt abzuwarten, ob Ruggero Deodato es schafft, die teils fragwürdigen Qualitäten seines Films in ein Graphic-Adventure zu übertragen. Was meint ihr? Freut ihr euch auf Cannibal oder seid ihr eher der Meinung, dass Horror und Graphic-Adventure nicht zusammenpassen? Erzählt es uns in den Kommentaren!