Nach LEGO Super Mario: Dieses "The Legend of Zelda"-Set könnt ihr vielleicht bald kaufen

Die Kooperation zwischen LEGO und Nintendo öffnet die Türen für viele spannende Ideen. Nachdem der dänische Spielzeughersteller die ersten "LEGO Super Mario"-Sets vorgestellt hat, könnten auch andere Nintendo-Spiele umgesetzt werden. Auf der Website LEGO IDEAS stellt ein Fan ein beeindruckendes "Zelda: Breath of the Wild"-Set vor.

Das LEGO-Set enthält zahlreiche Details aus Zelda: Breath of the Wild.

Update vom 14.04. 2020 - 16:08 Uhr

Fan stellt beeindruckendes "Zelda: Breath of the Wild"-Set vor

Nach der Vorstellung der ersten "LEGO Super Mario"-Sets, wünschen sich Fans nun auch das Zelda-Universum in Klötzchenform. Eine erste Nutzer-Kreation auf der Website LEGO IDEAS setzt bereits einen hohen Standard an zukünftige Zelda-Sets.

"Hyrule Castle" aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild könnte direkt als offizielles LEGO-Set durchgehen. Während die neuen "Super Mario"-Bausätze auf neue Funktionen mithilfe spezieller Steine setzen, handelt es sich bei der Fan-Kreation um eine detailverliebte Nachbildung aus dem Spiel.

Das Set von BrickGallery umfasst vor allem den Thronsaal des Schlosses. Es enthält mehrere Wächter und eine Link-Minifigur mit Schwert, Schild und Paragleiter. Die Spitze kann abgenommen werden, um den Innenraum der Burg besser bespielen zu können. Der ernst blickende Held kann dort gegen eine LEGO-Version von Verheerung Ganon antreten.

Die Kreationen der "LEGO IDEAS"-Website können zu offiziellen Sets werden, solange sie genügend Unterstützer finden. Solange "Hyrule Castle" in den nächsten 590 Tagen bis zu 10.000 Fans erlangt, wird es von den Experten bei LEGO geprüft. Aktuell steht die Kreation bei etwas mehr als 3800 Unterstützern. Ein so detailverliebtes Set wie dieses, hätte es auf jeden Fall verdient, offiziell anerkannt zu werden.

Update vom 08.04. 2020 - 13:42 Uhr

So sehen die ersten "LEGO Super Mario"-Sets aus

Vor etwa einem Monat wurde die Zusammenarbeit zwischen Nintendo und dem dänischen Spielzeughersteller LEGO verkündet. In einem Video auf Nintendos YouTube-Kanal, stellt Chef-Designer Jonathan Bennink jetzt die ersten Sets, und die neuen Funktionssteine vor.

Das Starterset "Abenteuer mit Mario" soll am 1. August erscheinen. Mit dabei ist die brandneue LEGO Mario Figur, ein Gumba sowie Bowser Jr.. Der Levelbeginn wird von einer grünen Röhre bestimmt, das Ende vom ikonischen Flaggenmast. Die Elemente dazwischen, können beliebig angeordnet werden, um damit neue Abenteuer zu entwerfen.

Neu sind außerdem die Funktionssteine. Wenn Mario sie betritt, spielt die Figur eine passende Reaktion, sowie Soundeffekte aus den Videospielen ab. Auch sein Gesichtsausdruck kann sich dementsprechend verändern.

Das Video gibt auch einen Ausblick auf die ersten Erweiterungen des Startersets. Auf der Powerrutsche der Piranha-Planzen sollte Mario es vermeiden gefressen zu werden, und in Bowsers Festung stellt sich der Klempner endlich seinem schuppigen Rivalen.

Das Starterset "Abenteuer mit Mario" könnt ihr euch bereits im offiziellen LEGO-Shop anschauen. Mit einem Preis von 59,99 Euro, ist das Set allerdings alles andere als günstig. Immerhin bekommt ihr die "Lego Super Mario"-App gratis dazu, die euch Bau- und Spielvorschläge gibt.

Originalmeldung vom 11.03.2020 - 14:00 Uhr

„It’s-a me, LEGO-Mario!“

LEGO-Steine waren für viele Menschen fester Bestandteil der Kindheit, aber auch heute basteln sich Jung und Alt noch die verrücktesten Kreationen zusammen. Besonders Spezial-Editionen, wie die zu Star Wars oder Harry Potter, erfreuten sich dabei schon immer großer Beliebtheit. Nun verkündet das dänische Spielzeugunternehmen die nächste namhafte Kollaboration um Kinder– und Erwachsenenherzen höher schlagen zu lassen: Nintendos Super Mario!

In einem kurzen Teaser-Trailer auf dem offiziellen Twitter-Account seht ihr den Kult-Klempner im kantigen LEGO-Look. Ein sich bewegender Fragezeichen-Block auf Marios Brust verleitet zu Spekulationen, was es genau mit der Zusammenarbeit auf sich hat.

Hier seht ihr das kurze Video:

LEGO-Liebe kennt kein Alter

Dass die Leidenschaft zu LEGO keine Alterssache ist, zeigen die Kommentare unter dem Tweet. Fans posten bereits das altbekannte „Shut Up And Take My Money“-Meme. Andere ziehen Vergleiche zu „Mario Zone“-Leveln aus Super Mario Land 2: 6 Golden Coins. Im zuerst 1992 erschienenem „Game Boy“–Spiel sprang Mario nämlich noch fröhlich durch Level, die mit LEGO-Steinen bestückt waren.

In einer Reaktion auf die Ankündigung tweetet WalmartCAGaming:

„Nach Jahren des Blöckeschlagens erwacht Mario eines Tages, um zu realisieren, dass er geworden war, was er versuchte zu zerstören.“

Daraufhin postete Twitter-User Leonpgut diesen leicht abgeänderten Screenshot aus Star Wars:

„Es hieß, du würdest die Blöcke vernichten, und nicht dass du dich ihnen anschließt!"

Was es mit der mysteriösen Ankündigung genau auf sich hat, wird sich wohl erst noch zeigen. Die Mario-Figur verspricht zumindest, dass der Klempner als Spielfigur auf den Markt gebracht werden soll. Welche von Marios Freunden mit von der Partie sein werden und ob noch weitere Nintendo-Marken wie The Legend Of Zelda in kantiger LEGO-Form erscheinen, bleibt abzuwarten.

