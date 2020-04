In der einmonatigen Aktion von Ubisoft dürft ihr euch auf Gratis-Spiele des Publishers freuen. Gerüchte hatten es vermuten lassen, jetzt ist es Realität geworden: Ihr könnt einen beliebten Ableger der "Assassin's Creed"-Reihe für kurze Zeit kostenlos herunterladen.

Assassin's Creed ist wohl das erfolgreichste Franchise aus dem Hause Ubisoft und besitzt eine Menge Fans.

Meldung vom 15. April 2020 - 09:33 Uhr:

Assassin's Creed 2 kostenlos herunterladen

Aufgrund der Situation des Coronavirus' und den Maßnahmen zur Eindämmung, möchte Publisher Ubisoft einen Beitrag leisten und euch dazu animieren zu Hause zu bleiben. Dafür stellt dieser auf seiner Webseite das beliebte Assassin's Creed 2 bis zum 17. April zum kostenlosen Download bereit. PC-Besitzer sollten also schnell sein und den beliebten Teil um Ezio Auditore herunterladen, um das Spiel in der Uplay-Bibliothek zu verewigen.

Sollte Assassin's Creed 2 nichts für euch sein, hat der Publisher noch weitere kostenlose Games im Rahmen der Geschenk-Aktion im Repertoire. Sobald es neue Spiele abzustauben gibt, werden wir euch selbstverständlich darüber informieren.

Meldung vom 01. April 2020 - 13:23 Uhr:

Geschenke bei Ubisoft: Einen ganzen Monat Spiele abstauben

Wie Ubisoft auf ihrer offiziellen Webseite verkünden, dürfen Spieler sich einen Monat lang über kostenlose Spiele freuen. Einmal im Besitz, gehören diese dann für immer euch. In zeitlichen Abständen werden wohl ständig neue Games verfügbar sein. Nicht nur das, im Rahmen der Geschenkaktion gibt der Publisher euch auch die Möglichkeit, gewisse Spiele gratis anzuzocken, auch wenn ihr diese nicht permanent behalten dürft.

Zurzeit könnt ihr das beliebte Jump and Run Rayman Legends bis zum 03. April herunterladen. Ebenso könnt ihr das Schachspiel Might&Magic: Chess Royale kostenlos zocken. Für Kinder dürfte das Lernspiel Rabbits: Coding! interessant sein.

Bei den Spielen, die ihr zumindest einmal testweise spielen dürft, handelt es sich unter anderem um The Division und Ghost Recon: Breakpoint.

Für welche Plattform das jeweilige Spiel zur Verfügung steht, oder ob ihr eventuell den Launcher Uplay installiert haben müsst, könnt ihr auf der oben verlinkten Webseite von Ubisoft erfahren. Neben den kostenlosen Spielen plant Ubisoft während dieses Monats offenbar auch satte Rabatte für etliche Titel, wie Gamezone berichtet.

Wir werden euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten und euch informieren, sobald es neue Gratis-Games von Ubisoft gibt.

Originalmeldung vom 26. März 2020 - 14:57 Uhr

Ubisoft: Bis Samstag bekommt ihr Child of Light kostenlos

Während die Gamer aufgrund der Corona-Krise ohnehin zuhause bleiben sollen, um andere Menschen zu schützen, können sie die Zeit auch sinnvoll nutzen: Indem sie beispielsweise Spiele nachholen. Wie praktisch, dass Ubisoft bis zum 28. März 2020, also diesen Samstag, das PC-Rollenspiel Child of Light kostenlos zum Download im Ubisoft-Store anbietet. Damit spart ihr 14,95 Euro.

In Child of Light spielt ihr Aurora, eine junge Prinzessin, die die Schwarze Königin davon abhalten will, das Königreich in Dunkelheit zu stürzen. Auf euch warten "Jump'n'Run"-Einlagen, "Open World"-Erkundung und rundenbasierte Kämpfe mit Rollenspiel-Mechaniken. Und haben wir die bildschöne Grafik schon erwähnt?

In unserem Test "Child of Light: Eine kurze, aber zauberhafte Märchenreise" könnt ihr nochmal ausführlicher nachlesen, warum sich der kostenlose Fantasy-Abstecher für euch lohnen könnte. Child of Light erschien erstmals am 29. April 2014 für PC und diverse Plattformen.

Wisst ihr, in welchen Spielen diese 10 Easter Eggs zu finden sind?

Bis zum 28. März 2020 könnt ihr euch Child of Light kostenlos für den PC herunterladen und für immer behalten. Was haltet ihr von dem Angebot? Oder wollt ihr die Corona-Krise lieber mit anderen Spielen bewältigen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!