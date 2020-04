PS4: Sony bietet zwei Spiele zum kostenlosen Download an

Sony verkündet die “Play at Home“-Initiative, bei der euch der Publisher dabei unterstützen möchte, die Zeit zu Hause besser zu überstehen. Zum Start der Aktion lässt Sony zwei PS4-Spiele gratis springen.

Mit Journey und Knack 2 möchte euch Sony in Zeiten von Corona eine Freude machen.

Knack 2 und Journey als Geschenk im PS-Store

Wie Sony auf seinem Blog bekannt gibt, dürfen PS4-Spieler ab morgen in den Genuss von Knack 2 und Journey kommen. Diese beiden Games werden bis zum 05. Mai im PlayStation-Store zum kostenlosen Download verfügbar sein. Einmal in eurer Spielebibliothek, gehören die Titel für immer euch.

Bei Knack 2 handelt es sich um einen beliebten Action-Plattformer, in dem ihr allerlei Kämpfe austragen und Rätsel lösen müsst. Journey ist ein malerisches Adventure der ganz besonderen Art, in der der Weg bekanntlich das Ziel ist.

Die Gratis-Spiele sind Bestandteil einer von Sony ins Leben gerufenen Initiative mit dem Namen “Play at Home“. Diese Initiative soll Menschen rund um den Globus dazu animieren, weiterhin zu Hause zu bleiben und sie für ihre bisherigen Anstrengungen belohnen. Ob Sony im Rahmen der Initiative weitere kostenlose Spiele bereitstellen wird, ist noch nicht klar.

Das Unternehmen weist allerdings nochmal darauf hin, dass das Herunterladen von Spielen im Moment etwas länger als üblich dauern kann und bittet um Verständnis.

Spendenaktion für Indie-Entwickler

Die kostenlosen Spiele für die Community sind aber nur ein Teil der Initiative. Sony möchte kleinere Entwickler, die von den Folgen des Coronavirus‘ besonders betroffen sind, mit dieser Aktion finanziell unterstützen. Dafür wird ein Spenden-Fond eingerichtet, Sony peilt dabei eine Spendensumme von 10 Millionen Dollar für kleinere Spielestudios an.

Weitere Informationen zu der Spendenaktion, auch wie man sich daran beteiligen kann, werden schon bald bekannt gegeben.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Sony leistet mit der “Play at Home“-Initiative einen schönen Beitrag in Zeiten der Krise. Ihr könnt euch Journey und Knack 2 noch bis zum 05. Mai sichern. Wie findet ihr die Aktion? Und werdet ihr euch die Gratis-Games holen? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.