Little Hope: Erster Trailer zum "Man of Medan"-Nachfolger stellt das Spiel vor

Von den Machern von Until Dawn und Man Of Medan soll diesen Sommer das nächste Horror-Erlebnis die Konsolen heimsuchen: Little Hope. Ein neuer Story-Trailer stellt euch das neue Setting genauer vor.

Ein Trailer stellt das eindrucksvolle Setting von Little Hope vor.

Little Hope: Trailer erweckt Hoffnung auf echten Horror

Von den „Until Dawn“ - und „Man Of Medan“-Machern soll noch diesen Sommer der zweite Teil der The Dark Pictures Anthology erscheinen. In der Reihe von Horrorspielen schlüpft ihr in die Rollen verschiedener Protagonisten, die es durch das interaktive Erlebnis zu führen gilt. Mit euren Entscheidungen beeinflusst ihr den Verlauf der Geschichte – wer stirbt, wer überlebt, welche Mysterien der Welt werden aufgedeckt? Es liegt mal wieder an euch Schicksal zu spielen.

Nun gibt Bandai Namco mit einem Story-Trailer mehr Details zum neuesten Serienableger bekannt. Der kommende Horrortrip heißt Little Hope und soll euch die Kontrolle über eine Studentengruppe und ihrer Professorin überlassen. Eure Protagonisten finden sich in einer kleinen Stadt namens Little Hope wieder, die von einem mysteriösen, dichten Nebel umgeben wird. Dabei birgt die Geschichte der Stadt düstere Geheimnisse – im Mittelalter diente sie als Hochburg der Hexenverfolgung und nun holen die Geschehnisse der Vergangenheit die Stadt wieder ein.

Hier könnt ihr euch den Trailer selbst anschauen:

The Dark Pictures: Little Hope | Der Horror kommt mit dem Nebel

Das Spiel soll diesen Sommer für die PS4, Xbox One und den PC erscheinen. Nachdem Until Dawn ein Riesenerfolg war, fielen die Meinungen über Man Of Medan sehr verschieden aus. Zum einen wurden die eintönige Handlung und der Überfluss an Jump Scares kritisiert. Zum anderen machten vor allem der neue Multiplayer-Modus sowie die vielen möglichen Enden einen guten Eindruck.

Es bleibt abzuwarten in welches seiner beiden Vorgänger sich Little Hope zum Vorbild nimmt. Der Trailer lässt zumindest auf eine spannendere Geschichte als die von Man Of Medan hoffen. Was haltet ihr vom neuen Trailer? Habt ihr Lust auf das neue Spiel der „Until Dawn“-Entwickler? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!