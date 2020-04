Minecraft: Nvidia lässt die blockigen Welten schöner aussehen, als jemals zuvor

Der Grafikkartenhersteller Nvidia arbeitet an Raytracing-Effekten für Minecraft, die das Blockspiel in neuem Licht erstrahlen lassen. In einer frei verfügbaren Beta, könnt ihr bereits ab morgen, sechs vorgefertigte Welten mit den grafischen Verbesserungen bewundern.

Ein alter Minecraft-Tempel im Urwald erstrahl im virtuellen Sonnenlicht.

Nvidia stellt Raytracing-Beta für Minecraft vor

Eine Minecraft-RTX-Beta von Nvidia soll das blockige Open-World-Spiel gehörig aufhübschen. Der Grafikkartenhersteller teilt in einem Blogbost mit, dass Spieler die grafischen Verbesserungen bereits ab morgen, dem 16. April, selbst begutachten können.

Um teilnehmen zu können, benötigt ihr Minecraft für Windows 10, sowie eine DirectX (R) fähige CPU, wie die der GeForce RTX. Der Blogpost beschäftigt sich noch detaillierter mit den technischen Verbesserungen. Zusammengefasst, sorgt die Beta mithilfe von Raytracing für realistischere Schatten- und Lichtsimulationen, sowie für Reflexionen auf Flächen und Blöcken.

Sobald die Beta erscheint, könnt ihr im Minecraft Marketplace sechs verschiedene Welten kostenlos herunterladen, die die neuen Effekte vorstellen. Nvidia arbeitet dafür mit Spielern auf der ganzen Welt zusammen, die die fantasievollen Creative-, Adventure- und Survival-Karten erstellt haben.

Die Welten reichen von einer cyberpunkartigen Stadt im Neonlicht, über einen Lava-Tempel im Dschungel, bis zu einer bunten Unterwasserwelt. In einem Trailer auf YouTube werden die Welten, zusammen mit den Raytracing-Effekten vorgestellt.

Auch eigene Welten können verschönert werden

Mithilfe eines "PBR Ressource Packs" könnt ihr eigene Welten mit den Lichteffekten ausstatten. Sollte sich die gewünschte Karte in der Java-Version von Minecraft befinden, müsst ihr sie erst zur Bedrock-Edition konvertieren. Nvidia bietet euch dafür einen einfach Guide an. Es wird jedoch empfohlen, vorher ein Backup zu erstellen.

Noch ist unklar, wie lange die Beta verfügbar sein wird. Wie Kotaku berichtet, plant Microsoft jedoch, die Raytracing Effekte noch dieses Jahr als kostenloses Update für alle zu veröffentlichen.

Die neuen Lichteffekte lassen eure Minecraft-Welten in einem neuen Licht erstrahlen. Für fleißige Bauherren eröffnen sich durch die grafischen Verbesserungen zahlreiche neue Optionen. Was haltet ihr von den Raytracing-Effekten? Schreibt es uns in die Kommentare.