Für alle Mario-Fans und Nintendo-Switch-Spieler haben wir den perfekten Deal des Tages: Das kreative Super Mario Maker 2 gibt es aktuell bei MediaMarkt für nur 36,98 Euro zum absoluten Knallerpreis im Angebot.

Bildquelle: gorodenkoff/iStock, Getty Images

Super Mario Maker 2: Angebot bei MediaMarkt ansehen*

Gegen die Langeweile während der derzeitigen Kontaktbeschränkungen hilft wohl kaum ein Spiel so gut wie Super Mario Maker 2. Wer seine kreative Ader bis jetzt nicht so richtig in den eigenen vier Wänden ausleben konnte, hat mit diesem Switch-Titel eine ideale Lösung gefunden. Euch stehen nicht nur massig bereits kreierte Level zur Verfügung, ihr könnt mit dem Editor auch selbst aktiv werden.

MediaMarkt bietet Super Mario Maker 2 aktuell für 36,98 Euro (inklusive Versand) zum absoluten Bestpreis an. Der Preisvergleich bei idealo.de zeigt, dass es das Nintendo-Switch-Spiel noch nie günstiger im Angebot gab. Wer auf den passenden Deal gewartet hat, kann hier also zugreifen. Als Liefertermin gibt MediaMarkt aktuell den 18.04–20.04 an (Stand: 15.04, 15:00 Uhr).

Super Mario Maker 2: Für wen lohnt sich der Deal?

Alle Sparfüchse, die ihre Spiele-Sammlung erweitern wollen, können zu diesem Tiefpreis ein Schnäppchen machen. Für Mario-Fans oder Nintendo-Neulinge, die Spiele wie „Little Big Planet“ geliebt haben, ist der Super Mario Maker 2 ideal. Habt ihr den ersten Teil auf der Wii U bereits gespielt, lohnt sich die Fortsetzung dennoch. Die Community dürfte für praktisch endlosen Spaß und geniale Levels sorgen.

Super Mario Maker 2: Zum Angebot bei MediaMarkt*

In unserem Test zum Spiel konnte der Nachfolger dank des wirklich gelungenen Story-Modus und dem besser strukturierten Editor überzeugen. Die Switch-Fortsetzung sammelte bei uns eine starke Wertung von 90% und einen Spieletipps-Award ein. Einziger Wermutstropfen: Wer online mit Freunden spielen will, muss eine aktive Online-Mitgliedschaft bei Nintendo besitzen.