Ein Nintendo-Fan präsentiert auf YouTube seine Programmierkünste. Als Inspiration für seine Projekte dienen ihm vor allem Videospiele. Besonders dem N64-Klassiker The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time schenkt er dabei Beachtung. Seit Jahren arbeitet er nämlich eigenhändig an einem Remake des Spiels, welches sich sehen lassen kann.

So gut sah The Legend of Zelda: Ocarina of Time noch nie aus.

Ocarina of Time ging in die Videospeilgeschichte ein

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ging bereits Ende der 90er als eines der revolutionärsten Games in die Geschichte der Videospiele ein. Immerhin sollte das N64-Spiel nicht nur Links erstes 3D-Adventure werden, sondern auch mit Ideen wie dem Anvisieren von Gegnern das gesamte Genre prägen. Dem Erfolg des Spiels nach ist es nicht allzu verwunderlich, dass Fans noch Jahrzehnte nach Release an Ocarina of Time denken. Um dem Wunsch nach einer Neuauflage des Klassikers entgegenzukommen, brachte Nintendo das Spiel dann 2011 als Remake auf den 3DS.

Seitdem erhoffen sich immer noch viele nostalgische Fans ein Remake im großen Stil – ein Ocarina of Time für die Heimkonsole, mit besserer Grafik. Der japanische Spielentwickler selbst hat sich seit dem 3DS-Release nicht mehr zu weiteren Plänen für das Spiel geäußert. Stattdessen fing der YouTuber CryZenX vor einigen Jahren an die Sache selbst in die Hand zu nehmen und kann mittlerweile erstaunliche Fortschritte präsentieren.

Ocarina of Time: Ein einsamer Programmierer haucht dem Spiel neues Leben ein

Seit vier Jahren arbeitet der Programmierer daran Hyrule und seinen Bewohnern zu neuem Glanz zu verhelfen. Sein neuestes Update zeigt Gameplay der ersten 90 Minuten des Spiels. Bewegungen, Gesichter, Hintergründe – alles daran sieht um Längen hübscher aus als Nintendos 3DS-Version für den 3DS.

Das ist der aktuelle Stand des Remakes:

Um das Remake in seiner momentanen Länge kostenlos zu spielen, müsst ihr einfach nur dem Discordserver des Künstlers beitreten. Dort solltet ihr den Download zum Spiel finden.

Was sagt ihr zum Projekt? Sollte Nintendo den Mann mit an Bord holen und endlich ein Ocarina of Time für die aktuelle Konsolengeneration machen? Verklagt wurde der YouTuber, der finanziell durch Patreon unterstützt wird, immerhin noch nicht. Es bleibt abzuwarten, ob der YouTuber sein Projekt alleine in den nächsten Jahren beenden kann.