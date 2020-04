Cyberpunk 2077: CD Projekt verspricht umfangreiche DLCs

Auch nach dem Release am 17. September, soll Cyberpunk 2077 weiterhin mit neuen Inhalten versorgt werden. Der Vorstandsvorsitzende von CD Projekt Adam Kiciński erklärte in einem Treffen mit Investoren, dass man sich Witcher 3 zum Vorbild nehme.

In der Welt von Cyberpunk 2077 lassen sich bestimmt noch zahllose weitere Abenteuer unterbringen.

Cyberpunk 2077 bekommt DLCs wie The Witcher 3

Wenn etwas beim ersten Mal funktioniert hat, sollte man es beim zweiten Mal nicht ändern. The Witcher 3: Wild Hunt wurde nicht nur für das Hautspiel mit Lob überschüttet, auch die DLCs erfreuten sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, schließlich gibt es in den Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine mehr zu tun, als in vielen Vollpreistiteln.

Verständlicherweise will CD Projekt Red diesen Kurs beibehalten. Während eines Treffen mit Investoren, wurde der Vorstandsvorsitzende von CD Projekt Adam Kiciński zu möglichen DLCs für das am 17. September erscheinende Cyberpunk 2077 befragt. IGN übersetzte das Gespräch, und berichtet, dass die Spieler Erweiterungen in der Größe der Witcher-DLCs erwarten können.

Auch die Ankündigung der zusätzlichen Inhalte, soll wie bei dem Fantasy-Vorgänger ablaufen. Sowohl Hearts of Stone als auch Blood and Wine wurden eine Woche vor dem Launch von The Witcher 3 angekündigt. Möglicherweise können sich Fans also schon auf neue Inhalte freuen, bevor sie Cyberpunk 2077 in Händen halten.

Zusätzlich zu seinen beiden großen Erweiterungen, hatte The Witcher 3 kurz nach Release 16 kostenlose DLCs, wie etwa einen New Game Plus-Modus, erhalten. Wie IGN berichtet, soll Cyberpunk 2077 zumindest einen Multiplayer-Modus bekommen.

Die Ankündigung durch den CD Projekt Vorstandsvorsitzenden lässt hoffen, dass Cyberpunk 2077 auch lange nach Release noch mit spannenden neuen Inhalten versorgt wird. Was würdet ihr euch für Erweiterungen wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare.