CoD: Warzone - Spieler gewinnt Gulag-Match mit Psycho-Trick

Wer in Call of Duty: Warzone stirbt, kann durch ein Gulag-Match wieder zurück ins "Battle Royale"-Spiel gelangen. Meistens entscheiden hier Schnelligkeit oder Taktik, aber Psychologie scheint auch ein effektives Mittel zu sein, wie ein Spieler kürzlich in CoD: Warzone bewies.

Der Spieler MW2 Was Better gewann das Gulag-Match, indem er seinem Gegner einen cleveren Streich in CoD: Warzone spielte.

CoD: Warzone - Nichts ist so, wie es scheint

CoD: Warzone hat eine Besonderheit gegenüber allen anderen "Battle Royale"-Spielen: Wer stirbt, bekommt eine zweite Chance, ins Spiel zurückzukehren. Dafür muss der Spieler ein "1vs1"-Match im Gulag gewinnen. Während es in diesem spannenden Duell meistens auf Schnelligkeit und Taktik ankommt, zeigt ein kürzlich veröffentlichtes Video auf Reddit, dass auch Psychologie eine mächtige Waffe in CoD: Warzone sein kann.

Anstatt seinen Gegner anzugreifen, spielte der Spieler MW2 Was Better diesem einen cleveren Streich. Sein Gegner glaubte ihn ausgemacht zu haben und schoss, aber dann stellte sich der Soldat als optische Täuschung heraus, hervorgerufen durch ein simples Graffiti. Den Moment der Verwirrung konnte MW2 Was Better gut für sich nutzen.

Wie Fans in den Kommentaren schreiben, scheint dieses Graffiti zu den freischaltbaren Objekten in den Warzone-Herausforderungen im Battle Pass zu gehören. Im Gulag von CoD: Warzone spielen sich des Öfteren kuriose Duelle ab. So berichteten wir vor Kurzem über einen Spieler, der dort das gesamte "Battle Royale"-Match gewann. Ein anderer Spieler konnte einen Kampf für sich entscheiden - während er mit einem Lenkrad spielte.

CoD: Warzone erschien am 10. März 2020 für PS4, Xbox One und PC, als Modus für CoD: Modern Warfare sowie als eigenständiges, kostenloses Spiel. Was sagt ihr zu der psychologischen Taktik? Wollt ihr sie selbst mal ausprobieren oder kennt ihr viel krassere Tricks? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!