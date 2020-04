Nach Horizon: Zero Dawn kommt das nächste PlayStation-Exklusivspiel auf PC

Eine gute Nachricht für PC-Spieler: Nachdem Sony bereits bestätigt hat, dass Horizon: Zero Dawn ab dem Sommer 2020 nicht länger PlayStation-exklusiv sein wird, findet nun auch ein weiteres beliebtes PlayStation-Spiel seinen Weg zu Steam.

Publisher Annapuma Interactive gibt auf Twitter bekannt, dass das "PlayStation 3"-exklusive Spiel Journey im Sommer 2020 via Steam für PC erhältlich sein wird.

Genauer gesagt sollen PC-Spieler ab dem 11. Juni in der Lage sein, sich das außergewöhnliche Adventure auf Steam herunterzuladen.

Journey, entwickelt von Thatgamecompany, wurde nach seinem Release für PlayStation 3 im Jahr 2012 für seine besondere Atmosphäre und den kunstvollen Grafikstil gelobt. Das Spiel gilt vor allem als eine Erfahrung, in der man auf ungewöhnliche Weise mit anderen Spielern interagieren kann. Wer bisher nicht in den Genuss des Spiels kam und einen PC besitzt, sollte sich den Steam-Release von Journey auf jeden Fall vormerken.

Das Magazin Gamerant weist darauf hin, dass bisher allerdings noch nicht klar ist, ob zusätzliche Spielinhalte aus der Collector’s Edition von Journey auch in der Standard-Version auf Steam enthalten sein werden. Um das herauszufinden, müsst ihr wohl erst einmal abwarten.

Originlmeldung von Mandy Strebe vom 12.03.2020:

Die Entwickler von Horizon: Zero Dawn haben eine PC-Version des Action-Adventures angekündigt, was für viel Unmut bei Spielern in der PlayStation-Community sorgt. Ein Spieler treibt es so weit, dass er in einem Video sein zerstörtes Gaming-Zimmer als Protest zeigt. Adressiert ist es unter anderem an Sony und die Entwickler von Guerilla Games.

Der ehemaliger Mitarbeiter des Entwicklers, Sam Sharma, hat dieses Video als Anlass genommen, um eine solch fragwürdige Verhaltensweise zu kritisieren:

What the hell is wrong with you people.



We made a game, you enjoyed it. Now some more people get to enjoy it. And somehow that takes away from YOUR enjoyment?!



Please be kind to yourselves. Your enjoyment of the game has not diminished because some more people get to play it. https://t.co/UrJXniLBYI