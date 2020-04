Autos, Häuser, Waffen - über die Jahre haben die Spieler in GTA Online riesige Vermögen angehäuft. Nun hat ein Bug das alles verschwinden lassen. Auch wenn Entwickler Rockstar mittlerweile das Problem größtenteils beheben konnte, herrscht weiterhin Chaos in GTA Online.

Auf diesem Bild repräsentiert Trevor perfekt das aktuelle Empfinden vieler Spieler: Zeitweise war der gesamte Reichtum in GTA Online weg.

Während Entwickler Rockstar den Spielern in GTA Online gerade eigentlich eine Freude mit 500.000 Dollar Geldgeschenken machen wollte, ist das komplette Gegenteil eingetreten. Wie viele User auf Reddit schreiben, sind ihre Besitztümer plötzlich von einen Tag auf den anderen verschwunden. Autos, Garagen, Waffen - bei den verschwundenen Besitztümern handelt es sich um Objekte im Wert von dutzenden Millionen, für die Spieler ebenso sehr viel Spielzeit aufgewendet haben.

Die Community ist fassungslos, Reddit-User Calvin_86 schreibt: „Ich verlor über 100 Autos und jedes Gebäude im Spiel. Ich hab nicht mal mehr ein Zuhause, bei dem ich spawnen kann, also starte ich einfach auf einem Bürgersteig. 7 Jahre Fortschritt sind weg.“ Viele Spieler geben an, dass sie sich aus Besorgnis nicht mehr in GTA Online einloggen wollen.

Wie Entwickler Rockstar auf Twitter nun schreibt, konnte er das Problem in GTA Online mittlerweile beheben, das anscheinend durch einen Bug ausgelöst worden ist. Dabei scheint eine Plattform am stärksten durch den Bug betroffen gewesen zu sein.

The issue resulting in GTA Online for PC vehicles, weapons and properties not displaying in character inventories is now resolved. Please restart your game and sign in again for these items to display correctly.