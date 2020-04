Im Zuge der Coronavirus-Pandemie, wurden alle größeren Events bis zum 31. August verboten. Auch die gamescom 2020 wird voraussichtlich auf seine Veranstaltungen vor Ort verzichten müssen. Die Organisatoren der Spielemesse versprechen jedoch Ersatz in Form von Online-Formaten.

Die gamescom 2020 wird wohl den Maßnahmen der Bundesregierung zum Opfer fallen.

Bisher war noch unklar, ob die diesjährige gamescom vom 25. bis zum 29. August in Köln stattfinden kann. Die neuen Maßnahmen der Bundesregierung haben Veranstaltungen vor Ort nun jedoch praktisch unmöglich gemacht.

Um das Coronavirus einzudämmen, dürfen bis zum 31. August keine Großveranstaltungen mehr abgehalten werden. Eine Messe, wie die gamescom, in deren Hallen sich tausende Menschen versammeln, wird so natürlich unmöglich. Die Veranstalter versprachen nun auf Twitter, in jedem Fall ein digitale Events abzuhalten:

Die gamescom hatte sich bereits zuvor auf eine mögliche Absage der Veranstaltungen in Köln eingestellt, und seine Online-Angebote erweitert. So werde etwa die digitale Opening Night Live, erweitert, und um zusätzliche Module ergänzt.

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗