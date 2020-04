Crysis: Leaks deuten auf ein Remaster des Shooters hin

Bereits seit einigen Tagen, verdichten sich die Gerüchte, rund um ein neues Spiel aus dem Hause Crytek. Nach einigen mysteriösen Tweets des Crysis-Twitter-Accounts, fand ein Fan nun Hinweise auf der offiziellen Website, die eine Neuauflage des Klassikers so gut wie bestätigen.

Crysis Remastered ist quasi bestätigt. Quelle: Crytek

Nach vielen Gerüchten und Geheimniskrämerei, ist die nanosuittragende Katze jetzt beinah aus dem Sack. Es begann am 13. April mit einem Tweet des Crysis-Twitter-Accounts. Auf die mysteriöse Nachricht "Daten werden empfangen", folgte einen Tag später: "Hey, Nomad, bist du noch bei uns?"

Zusätzlich sucht Crytek in Frankfurt einen Technical Director für ein bisher unangekündigtes AAA-Spiel. Alle Hinweise deuten auf einen neuen Crysis-Titel oder das Remaster eines früheren Teils hin.

Der Twitter Nutzer "Iashman" zeigt auf seinem Account nun mehre Informationen und Screenshots, die ein Crysis Remastered quasi bestätigen. Den Zugang fand er wohl über die Cookie-Policy-Seite der offiziellen Crysis-Website. Inzwischen ist die Seite jedoch nicht mehr erreichbar.

Laut den Informationen auf der Website, wird Crysis Remastered "neue Grafik-Features", "hochwertige Texturen" und "Raytracing" erhalten. Zudem wird der Titel, neben PC, PlayStation und Xbox, erstmals auch auf der Nintendo Switch erscheinen.

"Crysis Remastered brings new graphic features, high-quality textures, and the CRYENGINE's native hardware- and API-agnostic ray tracing solution for PC, PlayStation, Xbox, and – for the very first time – Nintendo Switch."



oooops ;) pic.twitter.com/4EVNOHzLzb