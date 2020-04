Wie vor einiger Zeit auf der offiziellen "Star Wars"-Seite bekannt gegeben wurde, soll Star Wars: Episode 1 - Racer nach 21 Jahren neu für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Jetzt ist auch endlich der Releasetermin bekannt.

Star Wars: Episode 1 - Racer erscheint in wenigen Wochen neu für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Als die Meldung kam, dass Star Wars: Episode 1 - Racer für moderne Plattformen zurückkehren soll, war die Community ganz aus dem Häuschen. Nun hat Entwickler Aspyr die wichtigste Info nachgeliefert, die bisher gefehlt hat: der Releasetermin. Laut einem Interview auf der offiziellen "Star Wars"-Seite soll das Rennkultspiel am 12. Mai 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Auf die Frage, was sich Entwickler Aspyr von der Neuaulage erhofft, antwortete Producer James Vicari im Interview:

„Wir möchten, dass Spieler, die auf Baroonda um das Grabvine Gateway rasen, vergessen, dass sie auf ihrer Couch sitzen, einen Controller in der Hand halten und sich stattdessen wie in ihrem eigenen Racer fühlen und gegen Sebulba und den Rest um die Ziellinie kämpfen. Und wir möchten, dass sie "Yoka to Bantha Poodoo (Übersetzt: Du bist Bantha-Futter!)" ausrufen, wenn sie sie überqueren.“