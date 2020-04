Crysis Remastered: Ankündigung für die Switch bringt ein altes Meme zurück

Crytek macht es offiziell. Nach einigen Leaks und Gerüchten, hat der deutsche Spielentwickler das Remaster des Shooters nun selbst angekündigt. Der Klassiker soll auch für die Switch erscheinen. Hier erfahrt ihr, warum Fans sich über die Ankündigung für die Nintendo-Konsole lustig machen.

Crysis Remastered wurde nun auch offiziel angekündigt. Quelle: Crytek

Update vom 17.04.2020 - 13:04 Uhr

But can the Switch run Crysis?

Nach den Leaks und Gerüchten der letzten Tage, wurde das das Remaster für den Shooter Crysis inzwischen auch von offizieller Seite angekündigt. In einer Pressemitteilung bestätigt der deutsche Entwickler Crytek die Leaks. Crysis Remastered soll neben PC, PS4 und Xbox One, auch für die Switch erscheinen.

Die offizielle Ankündigung für die Nintendo-Konsole, bringt nun ein altes Meme zurück. "But can it run Crysis?" stand jahrelang für die extrem anspruchsvollen Systemanforderungen des 2007 erschienenen Dschungel-Shooters. Jetzt, wo das Remaster mit hochwertige Texturen und verbesserten Effekten punkten will, fragen sich einige Fans, ob die eher schwächere Switch eine solche Last stemmen kann.

Der Nutzer "freeclovt" rechnet damit, dass seine Konsole Crysis Remastered nicht überleben wird. Auf Reddit postet er ein Bild einer glatt in zwei gebrochenen Switch. Das Opfer hat er hoffentlich nicht nur für ein altes Meme gebracht.

Der Nutzer "darthchebreg" hat dagegen schon exklusive erste Bilder von Crysis Remastered. Die Texturen der Nintendo-Version wirken dabei allerdings ein klein wenig schlechter, als es im Trailer versprochen wurde.

Crytek CEO Avni Yerli ist jedoch optimistisch. In der Pressemitteilung heißt es, man freue sich, wieder am Crysis-Franchise zu arbeiten. Es sei eine aufregende Möglichkeit, Crysis auf den PC und alle Konsolen zu bringen, sogar auch die Nintendo Switch. Eine neue Generation an Spielern könne so den Kampf in einem Nanosuit für sich selbst erleben. Crysis Remastered soll bereits im Sommer dieses Jahres erscheinen.

Originalmeldung vom 16.04.2020 - 17:21 Uhr

Crysis Remastered erscheint auch für die Switch

Nach vielen Gerüchten und Geheimniskrämerei, ist die nanosuittragende Katze jetzt beinah aus dem Sack. Es begann am 13. April mit einem Tweet des Crysis-Twitter-Accounts. Auf die mysteriöse Nachricht "Daten werden empfangen", folgte einen Tag später: "Hey, Nomad, bist du noch bei uns?"

Zusätzlich sucht Crytek in Frankfurt einen Technical Director für ein bisher unangekündigtes AAA-Spiel. Alle Hinweise deuten auf einen neuen Crysis-Titel oder das Remaster eines früheren Teils hin.

Der Twitter Nutzer "Iashman" zeigt auf seinem Account nun mehre Informationen und Screenshots, die ein Crysis Remastered quasi bestätigen. Den Zugang fand er wohl über die Cookie-Policy-Seite der offiziellen Crysis-Website. Inzwischen ist die Seite jedoch nicht mehr erreichbar.

Laut den Informationen auf der Website, wird Crysis Remastered "neue Grafik-Features", "hochwertige Texturen" und "Raytracing" erhalten. Zudem wird der Titel, neben PC, PlayStation und Xbox, erstmals auch auf der Nintendo Switch erscheinen.

"Crysis Remastered brings new graphic features, high-quality textures, and the CRYENGINE's native hardware- and API-agnostic ray tracing solution for PC, PlayStation, Xbox, and – for the very first time – Nintendo Switch."



oooops ;) pic.twitter.com/4EVNOHzLzb — lashman (@RobotBrush) April 16, 2020

"Iashman" fand sogar ein erstes Bild zu dem neuen Crytek-Titel. Weiterhin zeigte er die Anmeldung für einen Newsletter, der die Switch erneut bestätigt, und baldige Informationen verspricht.

Nun kann es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Crysis Remastered auch von offizieller Seite angekündigt wird. Was sagt ihr zur der beinah bestätigten Neuauflage. Schreibt es uns in die Kommentare.