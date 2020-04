Resident Evil 2: Synchronsprecher von Leon S. Kennedy angeblich verstorben

Paul Haddad, die Stimme von Leon Scott Kennedy aus dem originalen Resident Evil 2, verstarb diese Woche nach Berichten an den Folgen seines Lungenkrebses. Diese Meldung wird seit gestern von verschiedenen Medien verbreitet. Ein offizielles Statement dazu wurde bisher jedoch noch nicht veröffentlicht.

Goodbye, Paul Haddad.

Paul Haddad war als Schauspieler und Synchronsprecher im Film und im Fernsehen tätig. Vielen von euch dürfte er jedoch vor allem durch das originale Resident Evil 2 bekannt sein. In diesem lieh er Leon Scott Kennedy seine Stimme.

Wie auf verschiedenen Internetseiten und „Social Media“-Posts seit gestern vermeldet wird, sei Paul Haddad diese Woche verstorben. Er sei demnach 56 Jahre alt geworden. Manche Quellen sprechen davon, dass er seinem Lungenkrebs erlegen sei. Andere, wie zum Beispiel Inside Eko, geben an, dass die Todesursache noch geklärt werden müsse.

We've recently been made aware that Paul Haddad, voice of Leon in the original Resident Evil 2, has died this week following a battle with stage-3 throat cancer. Thoughts are with family and friends.