Cyberpunk 2077: Ominöser Xbox-Tweet lässt das Internet rätseln

Auf dem Twitter-Account von Xbox ist ein merkwürdiges Video aufgetaucht, welches Fans jetzt zum Rätseln animiert und vermutlich auf eine Ankündigung im Zusammenhang mit Cyberpunk 2077 hinweist.

Bereits im Vorfeld tauchte ein "Xbox One X"-Controller im "Cyberpunk 2077"-Design auf. Folgt jetzt die offizielle Ankündigung?

Xbox gibt Cyberpunk-Fans die Aufgabe: Knackt den Code

Eigentlich sollte Cyberpunk 2077 am 16.April erscheinen, doch müssen Fans wegen der Verschiebung des Release noch bis September ausharren. Genau an diesem Datum hat Xbox jetzt auf Twitter ein Video geteilt, welches mit dem futuristischen Rollenspiel in Verbindung zu stehen scheint:

In dem Video ist eine Code-Abfolge zu sehen, bei der versucht wird, eine Verbindung zu einem Server herzustellen. Lediglich der letzte aufgeführte Server mit der Bezeichnung “sh.term.zz434r.arasaka.com“ stellt eine erfolgreiche Verbindung her. Der über dem Video platzierte Hashtag #breakthecode fordert zum Knacken des Codes auf.

Gebt ihr nun diesen Server in euren Browser ein, gelangt ihr zu einer Webseite, die einen Usernamen und ein Passwort von euch verlangen. Findige User haben fleißig gerätselt und den Code bereits entschlüsselt. In einer Antwort unter dem Posting ist ein Video zu sehen, welches die Lösung zeigt:

Zu sehen ist ein Logo von Arasaka (ein Konzern im Cyberpunk-Universum) und ein Timer der ursprünglich bei einer Zeit von vier Tagen stand und kontinuierlich abläuft. Offenbar könnt ihr also mit einer Ankündigung am 20. April rechnen. Worum es dabei genau geht, ist noch nicht bekannt. Da das Rollenspiel im Rahmen der E3 aber schon ein großer Teil der Xbox-Präsentation war, kann eine Kooperation zum Beispiel in Form einer Xbox One X oder eines Controllers im speziellen Cyberpunk-Design vermutet werden.

Zur Entschlüsselung des Codes haben einige Spieler sogar einen Discord-Server eingerichtet. Bis auf die oben genannten Informationen ist zurzeit nichts weiteres zu erfahren und die Ersteller gehen davon aus, dass Xbox Tag für Tag neue Hinweise einspeisen wird.

Welcher Publisher wärt ihr?

Spätestens am 20. April werdet ihr mehr dazu erfahren, was Xbox und Cyberpunk 2077 in Zusammenarbeit geplant haben. Was glaubt ihr, welche Ankündigung bevorsteht? Und freut ihr euch schon auf Cyberpunk 2077? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.