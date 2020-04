Releases - Kann Square Enix mit dem nächsten Remake überzeugen?

Die Releases in dieser Woche versprechen zwar keinen klassischen Triple-A-Kracher. Dafür kommen Fans ganz unterschiedlicher Genres auf ihre Kosten - egal ob Anime, JRPG, Rennspiel oder Cyberpunk-Erlebnis.

Die Releases der Kalenderwoche 17.

The Shattering | 21. April

PC

"Ich weiß, Sie denken, dass alles in Ordnung ist, aber sagen Sie mir, wie kommt es, dass Sie sich nicht einmal mehr an ihren Namen erinnern können?"

Mit diesen Worten beginnt das Psycho-Thriller-Adventure The Shattering vom polnischen Entwickler Super Sexy Software. In den Träumen des Protagonisten John Evans begebt ihr euch auf die Suche nach Antworten, müsst Fragmente von Vergangenheit und Gegenwart zusammensetzen und herausfinden, was mit ihm passiert ist und euch an alle Begebenheiten erinnern.

The Shattering will euch eine emotionale Geschichte erzählen:

The Shattering wird laut den Entwicklern keine komplizierten Rätsel oder "Game Over"-Möglichkeiten bieten. Stattdessen steht die Geschichte mitsamt einer durchaus einzigartigen monochromen Ästhetik im Vordergrund. Der Release des Adventures ist vorerst nur für den PC angekündigt.

Cloudpunk | 23. April

PC

Wenn alles nach Plan verlaufen wäre, dann hättet ihr bereits diesen Monat in die Welt von Cyberpunk 2077 eintauchen können. Wer dennoch auf ein dystopisches Zukunftsszenario nicht verzichten mag und gerne mal Pakete austrägt, der sollte einen Blick auf Cloudpunk werfen. Das Spiel des Berliner Entwicklers Ion Lands versetzt euch in die Metropole Nivalis. Dort arbeitet ihr für einen vielleicht nicht ganz legalen Kurierdienst und lernt jede Menge spannende Charaktere kennen.

In Cloudpunk erwartet euch eine spannende Cyberpunk-Metropole:

Als Rania kommt ihr nach und nach Geheimnissen von korrupten Konzernen und zwielichtigen Gestalten auf die Schliche und müsst immer wieder entsprechende Entscheidungen treffen. Diese sollen anschließend Einfluss auf die Bewohner von Nivalis haben. Der Release von Cloudpunk findet erstmal nur für den PC statt. Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen später im Jahr folgen.

Moto GP 20 | 23. April

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Während der reale Rennsport, wie so vieles anderes zurzeit, aufgrund der Corona-Krise pausiert, geht es digital zumindest weiter. Mit Moto GP 20 steht der alljährliche Release der Motorad-Rennsimulation bevor, die in diesem Jahr vor allem mit einem stark verbesserten Karrieremodus punkten möchte. Als Spieler könnt ihr entweder einem offiziellen Team beitreten oder euren eigenen Rennstall aus dem Boden stampfen. Es gilt Sponsoren an Bord zu holen, das eigene Motorrad ständig zu verbessern und vieles mehr.

In Moto GP 20 könnt ihr auch in historischen Rennen antreten:

Neben grafischen und spielerischen Verbesserungen auf der Strecke gibt es in diesem Jahr außerdem die Möglichkeit von historischen Rennen. So könnt ihr unter anderem mit Mick Doohan, Wayne Rainey, Casey Stoner und Dani Pedrosa in speziellen Kursen anzutreten.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto | 24. April

Switch

Endlich dürfen auch Switch-Besitzer das Videospiel-Komplettpaket der "Naturo Shippuden"-Reihe in Augenschein nehmen. Bandai Namco bringt Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto auf die Nintendo Plattform. Wie es der überaus lange Name schon andeutet: Die Version enthält alle Inhalte des vierten "Ninja Storm"-Serienteils inklusive der Erweiterung Road to Boruto.

Mit Ultimate Ninja Storm 4 gibt es das komplette Naruto-Paket für Switch-Besitzer:

Spielerisch gibt es hingegen keine Änderungen. Auch auf der Nintendo Switch erwartet euch ein buntes Effektgewitter, welches der Anime- und Manga-Vorlage in kaum etwas nachsteht. Mit Kinshiki und Momoshi gibt es zudem mit dem Release der Switch-Portierung zwei neue Charaktere, die auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One als DLC veröffentlicht werden.

Predator: Hunting Grounds | 24. April

PC / PS4

Mit Predator: Hunting Grounds will der Entwickler IllFonic seinen Beitrag zum Konzept eines asymmetrischen Multiplayer-Spiels abgeben. Vier Spieler schlüpfen in die Rolle von Soldaten einer paramilitärischen Spezialeinheit, während ein Spieler den außerirdischen Predator mimt. Erstere verlassen sich auf klassisches Waffen-Equipment wie Sturmgewehre, Pistolen und Granaten. Der Predator hingegen nutzt Tarn- und Wärmesichtfähigkeiten.

In Predator: Hunting Grounds seid ihr entweder Jäger oder Gejagter:

Obwohl der Release von Predator: Hunting Grounds zu Beginn nur für die PlayStation 4 angekündigt worden ist, wird nun auch am selben Tag eine PC-Version erscheinen. Diese ist jedoch exklusiv im Epic Games Store erhältlich.

Trials of Mana | 24. April

PC / PS4 / Switch

Kaum hat Square Enix das Final Fantasy 7: Remake veröffentlicht, steht schon der Release der nächsten Neuauflage vor der Tür. Dieses Mal an der Reihe: Trials of Mana, die Geschichte von sechs Helden, die ihre Welt vor dem Bösen bewahren möchten. Neben der offensichtlich stark verbesserten Grafik hat Square Enix außerdem das Spiel in die 3D-Verfolgerperspektive verlegt. Die Kämpfen finden derweil weiterhin in Echtzeit statt.

Interessierte Spieler können das Remake von Trials of Mana mithilfe einer Demo ausprobieren:

Trials of Mana ist der dritte Teil der Reihe und ist einst 1995 nur in Japan unter dem Namen Seiken Densetsu 3 erschienen. Die HD-Neuauflage bietet nun japanische und englische Sprachausgabe sowie deutsche Texte.

XCOM: Chimera Squad | 24. April

PC

Frisch angekündigt und schon steht der Release bevor: Mit XCOM: Chimera Squad veröffentlicht 2K Games bereits in wenigen Tagen einen Ableger der XCOM-Reihe. Dieser spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von XCOM 2 und präsentiert die Stadt City 31, in der Aliens und Menschen zusammenleben. Jedoch steht längst nicht jeder dieser Entwicklung positiv gegenüber, weshalb ihr als Chimera Squad gegen Untergrund-Bedrohungen in den Kampf zieht.

Fünf Jahre nach XCOM 2 beginnt XCOM: Chimera Squad:

Wie für die XCOM-Reihe gewohnt finden sämtliche Kämpfe rundenbasiert statt. Dabei vertraut ihr auf insgesamt elf einzigartige Soldaten, Aliens und Menschen, die jeweils ganz eigene Fähigkeiten haben. Laut den Entwicklern kommt es vor allem auf die richtige Zusammenstellung an, um die Gefechte erfolgreich austragen zu können.

Der ganz große Kracher bleibt zwar momentan aus, dafür gibt es dennoch einige Spiele, die vor allem für eingefleische Fans interessant sein dürften. Welche der vorgestellten Neuveröffentlichungen weiß euch zu begeistern?