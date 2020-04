Ubisoft bringt das Senioren E-Sport-Team "Silver Snipers" ins Kino

Spieleentwickler Ubisoft arbeitet erneut an Filmen. Diesmal geht es jedoch nicht darum, einen der eigenen Titel auf die Kinoleinwand zu bringen, sondern um die E-Sport-Senioren der "Silver Snipers". Hier erfahrt ihr, was über das Projekt bisher bekannt ist.

Die "Silver Snipers" bekommen dank Ubisoft einen Kino-Auftritt. Quelle: Silver Snipers auf Facebook

Ubisoft verfilmt die Geschichte der "Silver Snipers"

Alle Mitglieder der "Silver Snipers" sind mindestens 60 Jahre alt. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, treten sie als Senioren-Team zu CS:GO-Turnieren an. Unter dem Motto "We've got time to kill" erteilen sie der Jugend auch in Videospielen eine Lektion. Ihre Geschichte wird nun sogar verfilmt.

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, hat sich Spieleentwickler Ubisoft mit Abby Kohn und Marc Silverstein zusammengetan, und arbeitet an einem Film über die zockenden Senioren. Das Projekt soll auf einem 2019 erschienenen "Wall Street Journal"-Artikel über die "Silver Snipers" basieren. Die Produktion übernehmen Jason Altman, Vorsitzender des Ubisoft Film und Fernsehen Teams, sowie Margaret Boykin, Leiterin für Film Development.

Die "Silver Snipers" bestehen aus Windy, El_Nino, BirDie, TriggerFinger und Knitting Knight. Auf der Dreamhack 2019 wurden die fünf professionellen Gamer sogar Weltmeister der Senioren. Wanja "Knitting Knight" Godänge erklärte damals, dass die Jüngeren sie unterschätzen. Dabei seien sie es gewesen, die die Computerwelt aufgebaut hätten, und schon vorm PC saßen, als noch nicht mal Mäuse gab.

Genauere Informationen über die Handlung gibt es noch nicht. Auch ein Titel oder Veröffentlichungstermin sind nicht bekannt. Ubisoft arbeitet zusätzlich an einer Netflix-Verfilmung von Tom Clancy‘s The Division mit Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain.

Ursprünglich waren die Silver Snipers nicht viel mehr als ein PR-Gag. Nun sind sie weltweit bekannt, und kommen durch Ubisoft sogar ins Kino. Was haltet ihr von dem Film-Projekt? Schreibt es uns in die Kommentare.