Super Mario Odyssey wird zum "Nintendo 64"-Klassiker

Eine beeindruckende Mod verwandelt Super Mario Odyssey in seinen Vorgänger auf dem Nintendo 64. Der ROM-Hack zeigt nicht nur die ikonischen Level des Switch-Hits in Retro-Grafik, sondern beinhaltet auch die meisten Spielmechaniken. Hier bekommt ihr alle Infos zu Super Mario Odyssey 64.

Das Hutland aus Super Mario Odyssey ist trotz "Nintendo 64"-Grafik deutlich zu erkennen.

So würde Super Mario Odyssey auf dem Nintendo 64 aussehen

Marios neustes Switch-Abenteuer lässt euch bereits mit einem alternativen Kostüm als Retro-Klempner aus Super Mario 64 spielen. Der Modder Kaze Emanuar geht noch ein paar Schritte weiter, und verwandelt Super Mario Odyssey vollständig in einen "Nintendo 64"-Titel.

Der Reveal-Trailer auf YouTube zeigt, wie detailgetreu Super Mario Odyssey 64 umgesetzt wurde. Sogar die Musik passt perfekt zu der neuen/alten Grafik des Spiels.

Besonders beeindruckend: Viele der Spielmechaniken des Switch-Titels wurden auch für die Mod umgesetzt. Mario kann Cappy werfen, um Gumpas und Kugelwillis zu übernehmen. Die Piekmatze in Bowsers Land können sich sogar weiterhin mit ihren Schnäbeln an Wände hängen, um sich so nach oben zu katapultieren.

Die Mod ist zwar keine komplette Adaption, beinhaltet aber immerhin 80 Monde. Der Trailer zeigt unter anderem, das nebelverhangene Hutland, die Ruinen des Wüstenlandes, und die riesigen Dinosaurier-Fossilien des Kaskadenlandes. Der T-Rex erscheint allerdings nicht.

Die Mod könnt ihr hier, zusammen mit einem dazugehörigen Patcher herunterladen. Fraglich ist jedoch, was Nintendo zu dem ROM-Hack sagt. In der Vergangenheit hat der japanische Spieleentwickler bei Fan-Kreationen äußerst hart durchgegriffen, und sie sperren lassen.

Super Mario Odyssey 64 ist ein beeindruckendes Projekt, das sowohl die Welten, als auch die Spielmechaniken des Switch-Titels in die Grafik des Nintendo 64 verfrachtet. Habt ihr Lust, Super Mario Odyssey in dieser Form zu spielen? Schreibt es uns in die Kommentare.