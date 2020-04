Beliebtes PC-Spiel kommt für PS4 und Xbox One - mit Bonus-Inhalten

Die Überlebenssimulation Stranded Deep ist ab heute auch für PS4 und Xbox One verfügbar. Wie im Film Cast Away müsst ihr auf einer einsamen Insel euer Überleben sichern, und euch zudem gegen die örtliche Tierwelt verteidigen. Die Konsolenversion erhält zudem ein brandneues Ende.

Auch auf der PS4 und Xbox One könnt ihr ab sofort das Inselleben genießen.

Stranded Deep kommt endlich auch für PS4 und Xbox One

Der Early Acess-Titel Stranded Deep bietet euch die effektivste Methode des Social Distancing. Allein auf einer einsamen Insel könnt ihr so viele Corona-Partys feiern wie ihr wollt, und die Geschäfte haben auch alle offen. Das beliebte PC-Spiel ist ab heute auch auf der PS4 und der Xbox One verfügbar.

Sam Edwards, einer der Gründer des Entwicklerstudios Beam Team, kündigte die Veröffentlichung in einem Post auf dem PlayStation Blog an. Man sei sehr aufgeregt, Stranded Deep auch für die PS4 ankündigen zu können. Nach der Schließung des vorherigen Publishers, habe man die Rechte für die Konsolenversion jetzt zurückkaufen können. Es sei eine unglaubliche und verrückte Reise gewesen, auf der man nun beenden könne, was man begonnen habe.

Test your desert island survival skills in Stranded Deep, landing on PS4 for the first time tomorrow: https://t.co/1ZZnJ5NyGp pic.twitter.com/TN4ORjw2IB — PlayStation (@PlayStation) April 20, 2020

Stranded Deep befindet sich seit seinem Release im Jahr 2015 im Early Acess. Als einziger Überlebender eines Flugzeugabsturzes kann der Spieler die Unterwasserwelt des pazifisches Ozeans erkunden, und auf einer kleinen Insel Rohstoffe zum Überleben beschaffen.

Ganz so einsam ist die Insel jedoch nicht, denn der Spieler muss sich gegen Haie, Wildscheine und riesige Tintenfische verteidigen. Für die Konsolenversion gibt es auch neue Inhalte. So ist es dem Spieler erstmals möglich, von der Insel zu entkommen.

Meistert das ultimative Survival-Quiz!

Obwohl Stranded Deep bereits vor fünf Jahren auf dem PC erschienen ist, folgt nun auch die Konsolenversion für PS4 und Xbox One. Was haltet ihr von der Ankündigung? Spielt ihr die Überlebenssimulation noch? Schreibt es uns in die Kommentare.