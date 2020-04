Animal Crossing: New Horizons - Diese Insel ist ein riesiger Takeshi's Castle-Hindernislauf

Ein Spieler verwandelt seine „Animal Crossing: New Horizons“-Insel in einen riesigen, verrückten Hindernislauf. Ein Video zeigt seine Freunde beim Absolvieren der Rennstrecke und begeistert damit die Fans.

Animal Crossing: New Horizons: Auf diese Insel wäre Takeshi stolz

„Animal Crossing: New Horizons“-Spieler kommen seit Release des Spiels immer wieder auf neue, coole Ideen ihre Inseln zu gestalten. In den vergangenen Wochen berichteten wir so zum Beispiel bereits über eine Insel, die Hyrule aus The Legend Of Zelda: A Link To The Past nachempfunden wurde. Ein weiterer Fan designte sich eigene Muster im Pixel-Look um seiner virtuellen Heimat das Aussehen des Pokémondorfs Alabastia zu verleihen. Nun begeistert ein komplett anderes, kreatives Konzept die Community. Ein Spieler hat nun nämlich seine gesamte Insel in einen Hindernislauf verwandelt, den man so auch in der Kult-Fernsehserie Takeshi's Castle wiederfinden könnte.

In einem auf Reddit geposteten Video stellt Userin starterxy die Parcours-Insel von mlxgame vor. Darin zu sehen sind drei mutige Wettbewerber, die ihr Rennen auf einer Startlinie beginnen. Pfeile auf dem Boden führen die Teilnehmer dann durch die Insel an den Strand, wo ihnen Hindernisse wie eine Godzilla-Statue in die Quere kommen. Weiter geht es durch ein riesiges Labyrinth, einen mit Fallen übersäten Weg und einen Slalomlauf, bevor die Spieler einen kleinen Kletter – und Sprungabschnitt absolvieren müssen. Sogar eine kleine Sammel-Quest gibt es.

Die Rennstrecke steckt voller kreativer Ideen für Labyrinthe und Tests, die es in diesem Ausmaß so noch auf keiner zweiten Insel gegeben haben dürfte:

Auf Reddit erfreut sich die Insel großer Beliebtheit. Mehrere Spieler äußern in den Kommentaren den Wunsch der Insel selbst einen Besuch abstatten zu können um mit ihren Freunden ein Rennen abzuhalten. Andere fühlen sich von der Parcours-Insel inspiriert und würden sie am liebsten gleich nachbauen. Um genug Platz für das Hauptspektakel zu machen, müssen die Gebäude dafür gut platziert und der Hindernislauf selbst genauestens durchdacht werden.

