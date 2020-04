März 2020: Ein krasser Monat für Games und Gamer

In der Corona-Krise haben Menschen mehr Zeit zum Zocken. Das spiegelt sich nun auch in den Verkaufszahlen wieder. Laut Statistiken des Marktforschungsinstituts NPD Group ist der März 2020 einer der besten Monate für den Videospielmarkt in den USA. Hier erfahrt ihr, welche Spiele sich auch in Deutschland am besten verkauften.

Trotz Corona-Krise boomt der Gaming-Markt. Das belegt eine neue Statistik der NPD Group.

Der Videospielmarkt in den USA boomt

Social Distancing und Quarantäne zwingen die Menschen dazu, zuhause zu bleiben. Das wirkt sich positiv auf den Videospielmarkt aus. Wie das Marktforschungsinstituts NPD Group berichtet, wurde in den USA im März 2020 so viel Hard- und Sofware gekauft, wie seit 2008 nicht mehr.

Hardware, wie etwa Konsolen, verkauften sich im Vergleich zum März 2019 bis zu 63 Prozent besser. Spiele erlebten einen 34 prozentigen Zuwachs, sowohl bei digitalen als auch bei physischen Exemplaren. Insgesamt erreichten die Verkäufe einen Wert von 1,6 Milliarden Dollar.

Die Nintendo Switch schnitt am besten ab und verdoppelte ihren Absatz im Vergleich zum Vorjahr. Den Rekordwert hat der japanische Spielhersteller vor allem Animal Crossing: New Horizons zu verdanken. Obwohl digitale Exemplare nicht einberechnet wurden, verkaufte sich kein Spiel so gut wie die gemütliche Lebenssimulation.

Animal Crossing: New Horizons profitiert von Social Distancing

Auch in Deutschland ist Animal Crossing: New Horizons der Spitzenreiter. Wie der Verband der deutschen Games-Branche berichtet, folgen auf die Lebenssimulation der Nintendo-Titel Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX sowie FIFA 2020.

Der Shooter Call of Duty: Modern Warfare, der laut der NPD Group den Silberpokal für USA-Verkäufe erhielt, schaffte es in Deutschland gerade mal auf den achten Platz.

Der "NPD Group"-Bericht ist sich sicher, dass Animal Crossing: New Horizons seinen Erfolg auch den weltweiten Social Distancing-Anstrengungen zu verdanken habe. Warum die Lebenssimulation das ideale Spiel in der Isolation ist, könnt ihr hier nachlesen. Bereits einen Monat nach seinem Erscheinen ist New Horizons in den USA der erfolgreichste "Animal Crossing"-Titel.

Der Erfolg von Animal Crossing: New Horizons hilft nicht nur der Nintendo Switch, sondern dem gesamten Videospielmarkt. Habt ihr euch für die Zeit der Isolation ein neues Spiel oder eine neue Konsole gekauft? Schreibt es uns in die Kommentare!