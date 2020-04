PS Now: Für kurze Zeit gibt es das Jahresabo deutlich günstiger

Seid ihr in der Corona-Krise gut mit Games ausgestattet? Falls nicht, solltet ihr euch überlegen, ob der Gaming-Streamingdienst PS Now etwas für euch sein könnte. Praktischerweise erhalten Neukunden zurzeit Rabatt, wenn sie ein Jahresabonnement abschließen.

Mit PS Now könnt ihr auf über 650 PS4-, PS3- und PS2-Spiele zugreifen. Neuerdings gehört auch Spider-Man dazu.

PS Now: Einsteiger erhalten 25 Prozent Rabatt

PS Now ist wie Netflix, nur für Spiele. Aktuell bietet Sony Spielern, die sich PS Now holen, 25 Prozent Rabatt beim Abschluss eines Jahresabonnement, das heißt 44,99 Euro für 12 Monate statt 59,99 Euro . Über den oberen Link gelangt ihr zum Angebot, das bis zum 29. April 2020 gilt.

Im Abonnenten von PS Now haben Zugriff auf eine Auswahl aus über 650 Spielen, die PS2-, PS3- und PS4-Titel enthält. PS Now kann sich auch für PC-Spieler lohnen, da sie mit dem Dienst Zugriff auf Exklusiv-Spiele haben, bevor deren PC-Versionen in weiter Zukunft erscheinen. Im Folgenden haben wir euch die vermutlich interessantesten Titel aus der aktuellen Auswahl aufgelistet. Wer aber selbst stöbern möchte, kann das gerne über diesen Link tun.

Die Titel bei PS Now sind für nur begrenzte Zeit verfügbar und werden anschließend durch neue Spiele ausgetauscht. Für PS Now wird kein PS Plus benötigt.

Für kurze Zeit erhalten Neukunden 25 Prozent Rabbat auf ein "PS Now"-Jahresabo. Was haltet ihr von dem Angebot? Werdet ihr euch den Streaming-Dienst mal anschauen? Oder sind die passenden Spiele noch nicht dabei? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!