Gegen Corona: Shop verkauft coolen Skyrim-Mundschutz

Obwohl der Mundschutz an sich nicht zu den alltäglichen Kleidungsstücken gehört, wird im Zuge der Corona-Krise empfohlen, einen zu tragen, um seine Mitmenschen vor dem Krankheitserreger zu schützen. Das bedeutet allerdings nicht, dass dieser langweilig aussehen muss. Ein Shop bietet gerade beispielsweise einen Skyrim-Mundschutz an.

Der TeeChip-Shop bietet einen Skyrim-Mundschutz an. Wer ihn trägt, wird von Fans höchstwahrscheinlich Komplimente bekommen - und von allen anderen für bescheuert gehalten werden.

Skyrim-Mundschutz: Shop holt Item in die Realität

Abstand zu anderen Menschen halten, regelmäßiges Händewaschen, Mundschutz tragen: Diese Vorsichtsmaßnahmen gehören seit der Coronakrise zum Alltag, genauso wie die Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Statt aber Trübsal zu blasen, können die Gamer diese Zeit auch sinnvoll nutzen, ihre Freunde online in Multiplayern treffen, viele Spiele nachholen - und sich stylisch kleiden.

Auf Reddit teilte ein User kürzlich diesen Skyrim-Mundschutz, der vom TeeChip-Shop angeboten wird. Dabei handelt es sich gewissermaßen um eine Meta-Maske, denn statt des wirklichen Kleidungsstückes könnt ihr euch nur seine Objektbeschreibung umhängen. Mit Rüstungswert, Gewicht und zugehörigen Effekten.

Die Maske wird dort aktuell für 13,75 Euro angeboten, Kundenbewertungen gibt es keine. Eine Kaufempfehlung können wir daher also nicht aussprechen.

Ein stylischer Mundschutz ist allerdings nur eine Variante, wie die Gaming-Welt auf das Coronavirus reagieren kann. In World of Warcraft beispielsweise hat ein privater Server kürzlich einen Lehrgang über Viren durchgeführt - indem die Community mit einem Ingame-Virus angesteckt wurde.

Schafft ihr das ultimative Quiz?

Wer will, kann sich nun einen stylischen Skyrim-Mundschutz zulegen, um seine Mitmenschen vor dem Coronavirus zu schützen. Was haltet ihr von diesem? Cool oder wäre eine Drachenpriestermaske besser? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!