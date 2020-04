CoD: Warzone - Absoluter Traum-Kill begeistert selbst Entwickler

Der harte Überlebenskampf in Call of Duty: Warzone macht erfinderisch! Ein Video über einen perfekten Kill begeistert zurzeit nicht nur die Reddit-Community von CoD: Warzone, sondern auch seinen Entwickler.

Spieler arhayden gelingt mit seinem Team ein meisterhafter Kill in CoD: Warzone. Dabei wäre er beinahe schief gegangen.

CoD: Warzone - Team entwickelt eigene Drohnenbombe

In CoD: Warzone gibt es nicht nur eine Taktik, die zum Erfolg führt. Wer im "Battle Royale"-Spiel gewinnen möchte, muss auf viele Situationen clever und schnell reagieren können - oder erfinderisch, wie das Team von Spieler arhayden kürzlich auf Reddit mit einem Video-Clip zeigte.

Anstatt einen gegnerischen Squad in CoD: Warzone direkt anzugreifen, entscheidet sich das Team, diesen mit einer kreativen Erfindung aus der Ferne auszuschalten. Hierfür verwendet der Spieler eine Aufklärungsdrohne, der zuvor eine C4-Sprengladung angeheftet wurde. Gegen Ende wird die Situation auch noch dramatisch, da die Operation beinahe schiefgeht. Das Ganze wird passenderweise mit dem "My Heart Will Go On"-Song aus dem Film Titanic untermalt.

Nicht nur die Reddit-Community zeigt sich begeistert von diesem Traum-Kill, auch Joel Emslie, "Studio Art"-Director bei Entwickler Infinity Ward, spricht sein Lob aus. „Wunderschöner Squad-Wipe“, schreibt er mit seinem Reddit-Account ArtPeasant.

Aber nicht nur Erfindertum kann in CoD: Warzone zum Erfolg führen. Kürzlich berichteten wir über einen Spieler, der "fortgeschrittene" Psychologie angewendet hat, um ein Gulag-Match für sich zu entscheiden.

Eine Drohnenbombe ist eine clevere Lösung, um einen gegnerischen Squad aus der Ferne in CoD: Warzone auszuschalten. Was haltet ihr von dem Kill? Wollt ihr das unbedingt nachmachen oder kennt ihr viel bessere Tricks? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!